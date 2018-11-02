Не менее 17 самолетов-разведчиков приблизились к границам РФ

В течение последней недели разведку у границ Российской Федерации вели 17 летательных аппаратов. Четыре раза поднималась на перехват российские самолеты из состава дежурных сил ПВО России, сообщает Минобороны РФ.

По информации газеты Вооруженных сил России "Красная звезда", нарушений воздушного пространства России допущено не было.

За последние месяцы отмечена активность иностранных самолетов-разведчиков и дронов у воздушных границ РФ. Месяц назад за неделю, по сообщениям Минобороны, воздушную разведку провел 21 летательный аппарат. На прошлой неделе стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V выполнил полет вблизи южных границ России. Министерство обороны России неоднократно призывало США отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне ответили отказом.