Объединяющая сила искусства: куда пойти в ночь с 4 на 5 ноября

Ближайший уикенд обещает стать одним из самых культурных в 2018 году. В ночь с 4 на 5 ноября арт-площадки по всей стране откроют свои двери и пригласят посетителей на мероприятия акции "Ночь искусств". Музеи, галереи, библиотеки, парки и другие общественные пространства предлагают послушать лекцию или концерт, посетить выставку, посмотреть перформанс, принять участие в мастер-классе или пройти квест. Вход, как правило, бесплатный, но на многие мероприятия потребуется регистрация. Примечательно, что в этом году в фокусе внимания акции два поколения: моложе 25-и и старше 75-и лет.
Под крышей музея
Третьяковская галерея на Крымском Валу - неизменный участник "Ночи искусств". Как всегда, музей подготовил обширную программу, связанную с двумя главными выставками сезона: "В будущее возьмут не всех" Ильи и Эмилии Кабаковых и "Михаил Ларионов". В программе - тату-салон по мотивам иллюстраций Михаила Ларионова, шествие художников-авангардистов "Почему мы раскрашиваемся" и проекционное шоу "Лучизм" в холле первого этажа. Помимо этого - музыкальная программа, мастер-класс для детей и родителей "Город Т" по мотивам произведений Ларионова и экскурсии по постоянной экспозиции "Искусство ХХ века".
Начало программы: в 18:00. Адрес: ул.Крымский вал, 10.
На высоте
Останкинская телебашня, напротив, впервые принимает участие в "Ночи искусств". В 2018 году здесь открылся интерактивный мультимедийный комплекс, где в ночь с 4 на 5 ноября будут проходить экскурсии. Гости познакомятся с метеороботом, который измеряет погоду, узнают, что такое "танец башни", смогут подняться на смотровую площадку и послушать сет модного ди-джея Ника Завриева на высоте 337 метров.
Адрес: ул.Академика Королева, 15, к.2. Начало программы: 22:00, требуется предварительная регистрация.
Хор на вокзале
В зале ожидания Киевского вокзала будет разыгран хоровой спектакль "Русские проводы" по повести Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву". Все вокалисты старше 75-и лет; партитура написана специально для них известным композитором Александром Маноцковым.
Адрес: Площадь Киевского вокзала, 1. Начало программы: 19:00 и 21:30, требуется предварительная регистрация.
Мода на другом вокзале
На Рижском вокзале фестиваль NewSchoolOldSchool объединит моду и музыку. Зрители увидят перформанс команды Vintage Marketplace, посвященный теме осознанной моды, и дефиле студентов магистратуры "Мода" Школы дизайна ВШЭ. Между показами, в которых принимают участие непрофессиональные модели разных возрастов, выступят группы Wet Red и "Интурист", а самые стойкие смогут до самого утра танцевать под DJ-сет трио Digidon, попутно путешествуя по разным музыкальным эпохам - от диско 70-х до хип-хопа.
Адрес: Рижская площадь, дом 1. Начало программы: 22:00, требуется предварительная регистрация.
Танцы под звездным куполом
Московский Планетарий отдал свое пространство под бескомпромиссный марафон новой музыки и видео-арта. С 10 вечера здесь играют самые интересные российские диджеи младше 25 лет. За визуальный перформанс отвечает международная студия интерактивных медиа "Сила света".
Адрес: Ул.Садовая-Кудринская, 5, стр.1. Начало программы: 22:00.
Революция в стихах
Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на экскурсию "Театральный роман". Сто лет назад в суровой революционной Москве, в том самом доме, где сейчас находится музей, Цветаева написала серию коротких стихотворных пьес, полных романтических приключений, тайн и любви. Пьес, удивительно контрастных своему времени. Руководитель экспозиции музея Наталья Шаинян подготовила полуторачасовой рассказ о драматургических опытах Цветаевой и о людях, которые ее вдохновляли.
Адрес: Борисоглебский пер., 6, стр.1. Начало программы: 20:30, требуется предварительная регистрация.
Полный календарь событий 4 и 5 ноября можно посмотреть здесь https://www.mos.ru/city/projects/artnight/