Объединяющая сила искусства: куда пойти в ночь с 4 на 5 ноября

Ближайший уикенд обещает стать одним из самых культурных в 2018 году. В ночь с 4 на 5 ноября арт-площадки по всей стране откроют свои двери и пригласят посетителей на мероприятия акции "Ночь искусств". Музеи, галереи, библиотеки, парки и другие общественные пространства предлагают послушать лекцию или концерт, посетить выставку, посмотреть перформанс, принять участие в мастер-классе или пройти квест. Вход, как правило, бесплатный, но на многие мероприятия потребуется регистрация. Примечательно, что в этом году в фокусе внимания акции два поколения: моложе 25-и и старше 75-и лет.

Под крышей музея



Третьяковская галерея на Крымском Валу - неизменный участник "Ночи искусств". Как всегда, музей подготовил обширную программу, связанную с двумя главными выставками сезона: "В будущее возьмут не всех" Ильи и Эмилии Кабаковых и "Михаил Ларионов". В программе - тату-салон по мотивам иллюстраций Михаила Ларионова, шествие художников-авангардистов "Почему мы раскрашиваемся" и проекционное шоу "Лучизм" в холле первого этажа. Помимо этого - музыкальная программа, мастер-класс для детей и родителей "Город Т" по мотивам произведений Ларионова и экскурсии по постоянной экспозиции "Искусство ХХ века".

Начало программы: в 18:00. Адрес: ул.Крымский вал, 10.