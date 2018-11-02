От рака мозга умер основатель самой загадочной рок-группы

Харди Фокс, один из основателей американского арт-проекта The Residents - пожалуй, самой загадочной и таинственной рок-группы в истории - скончался на 74-м году жизни после недолгой борьбы с раком мозга.

REST IN PEACE HARDY FOX .... THE RESIDENTS pic.twitter.com/piDurGpR3Q — RUI M S CARVALHO (@RuiRaiox) 1 ноября 2018 г.

Информация об этом появилась на сайте и Facebook-странице коллектива.

"С огромной скорбью и сожалением вынуждены объявить о кончине нашего давнего друга и соратника Харди Фокса. Влияние Фокса на The Residents как продюсера группы, звукорежиссера и соавтора большей части нашего материала - неоценимо. При этом Харди был уникален и плодовит - благословленный эстет с острым слухом и изысканной любовью к абсурду. Харди было постоянным источником радости для всех тех, кто его окружал. Будем скучать", - сказано в заявлении троих оставшихся "резидентов".

В комментариях - великая печаль тысяч поклонников самобытной группы.

R.I.P. Hardy Fox, co-founder and chief composer of the influential art collective The Residents has died at the age of 73: https://t.co/UXMU3CeXZe pic.twitter.com/CfMQIAp1Fg — Consequence of Sound (@consequence) 31 октября 2018 г.

The Residents существуют с 1969 года, выпустив десятки причудливых альбомов и множество иных продуктов - фильмов, CD, сериалов, компьютерных игр и так далее.

Влияние "Резидентов" на свое творчество отмечали такие величины небанальной музыки, как The KLF, Yello, Tuxedomoon, Animal Collective. Мэтт Грейнинг, демиург "Симпсонов", "Футурамы" и "Разочарования" - большой их фанат.

В 1979-м группа была номинирована на премию "Грэмми" за престранный альбом Eskimo. Позже, впрочем, "омузыкаленный" пластинкой диско-ремиксов.

Одна из главных черт The Residents - анонимность. Фокс признался, что состоит в коллективе, лишь в 2011-м, в то время как остальные основные участники проекта до сих пор успешно прячутся в глазошлемах.