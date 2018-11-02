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От рака мозга умер основатель самой загадочной рок-группы

НОВОСТЬ02.11.2018, 15:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ MIFF Фото: youtube.com/ MIFF
Фото: youtube.com/ MIFF

Харди Фокс, один из основателей американского арт-проекта The Residents - пожалуй, самой загадочной и таинственной рок-группы в истории - скончался на 74-м году жизни после недолгой борьбы с раком мозга.

Информация об этом появилась на сайте и Facebook-странице коллектива.

"С огромной скорбью и сожалением вынуждены объявить о кончине нашего давнего друга и соратника Харди Фокса. Влияние Фокса на The Residents как продюсера группы, звукорежиссера и соавтора большей части нашего материала - неоценимо. При этом Харди был уникален и плодовит - благословленный эстет с острым слухом и изысканной любовью к абсурду. Харди было постоянным источником радости для всех тех, кто его окружал. Будем скучать", - сказано в заявлении троих оставшихся "резидентов".

В комментариях - великая печаль тысяч поклонников самобытной группы.

The Residents существуют с 1969 года, выпустив десятки причудливых альбомов и множество иных продуктов - фильмов, CD, сериалов, компьютерных игр и так далее.

Влияние "Резидентов" на свое творчество отмечали такие величины небанальной музыки, как The KLF, Yello, Tuxedomoon, Animal Collective. Мэтт Грейнинг, демиург "Симпсонов", "Футурамы" и "Разочарования" - большой их фанат.

В 1979-м группа была номинирована на премию "Грэмми" за престранный альбом Eskimo. Позже, впрочем, "омузыкаленный" пластинкой диско-ремиксов.

Одна из главных черт The Residents - анонимность. Фокс признался, что состоит в коллективе, лишь в 2011-м, в то время как остальные основные участники проекта до сих пор успешно прячутся в глазошлемах.

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