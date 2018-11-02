Закон Пермского края от 1 ноября 2018 года № 299-ПК "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год"

Принят Законодательным Собранием Пермского края 18 октября 2018 года

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" утверждает величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год.

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2018 финансовый год

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год в размере 8 539 рублей.

Статья 2. Вступление Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Пермского края М.Г.Решетников

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