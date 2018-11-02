Законопроект Псковской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 26528573 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 28162915 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1634342 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2020 года в сумме 17664891 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 494166 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 26162140 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 27745178 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 26462200 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 574900 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 28045218 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 1247100 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 300060 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 300040 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2021 года в сумме 17664891 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 494166 тыс. рублей, и на 01 января 2022 года в сумме 17664891тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 494166 тыс. рублей;

3. Установить предельный объем государственного долга области:

1) в течение 2019 года в сумме 18091626 тыс. рублей;

2) в течение 2020 года в сумме 19876390 тыс. рублей;

3) в течение 2021 года в сумме 21942322 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов областного и местных бюджетов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений, муниципальных районов и городских округов области согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Администрация области вправе в случае изменения полномочий органов исполнительной власти области закреплять и уточнять закрепленные за ними доходные источники областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов, предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему Закону, с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 3. Поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям

1. Утвердить поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2019 год в сумме 8436947 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6285750 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5802856 тыс. рублей.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов от региональных налогов, неналоговых доходов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) налоговых доходов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в областной бюджет:

97 процентов доходов, поступающих от территории соответствующего муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога;

99 процентов доходов, поступающих от территории соответствующего городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога.

4) региональных налогов и сборов в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 6 к настоящему Закону;

5) безвозмездных поступлений.

2. Установить в порядке замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений Псковской области по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению территориальным органом Федерального казначейства между областным и местными бюджетами, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Установить нормативы отчислений доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Передать на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов бюджетам муниципальных районов, городских округов:

3 процента доходов, поступающих от территории соответствующего муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога;

1 процент доходов, поступающих от территории соответствующего городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога.

6. Передать на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов бюджетам муниципальных районов, городских округов 100 процентов задолженности по отмененным местным налогам и сборам.

Статья 5. Установление нормативов по отдельным региональным платежам

Установить государственным предприятиям области платежи в областной бюджет в размере 40 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты, в соответствии с Порядком согласно приложению 10 к настоящему Закону, за исключением государственных предприятий области, основным видом деятельности которых является деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, деятельность автобусных станций. Установить государственным предприятиям области, основным видом деятельности которых является деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, деятельность автобусных станций, платежи в областной бюджет в размере ноль процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты.

Статья 6. Прогнозный план (программа) приватизации объектов собственности области

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Псковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 2920861 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2464796 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2495494 тыс. рублей.

5. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковской области на 2019 год в сумме 4196312 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону, на 2020 год в сумме 5939153 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7176575 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Администрацией области.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 8. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2019 год в сумме 7838362 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7345509 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7232849 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов на 2019 год дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 1277405 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1198174 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1107602 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в размере 3,1607, на 2020 год в размере 2,7917 и на 2021 год в размере 2,6245 .

4. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 2019 год в сумме 2105874 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1897172 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1892540 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.

5. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 2019 год в сумме 4059523 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4060256 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4057546 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону.

6. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 365429 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 160468 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 145830 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем перечислений Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному учреждению) по Псковской области на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, на 2019 год в сумме 27500 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 27500 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 27500 тыс. рублей.

8. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2019 год в сумме 2631 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1939 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1831 тыс. рублей.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования и государственные гарантии Псковской области

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных гарантий Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

3. Установить, что бюджетным полномочием по осуществлению в 2019 году государственных заимствований Псковской области в части привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации обладает Государственное финансовое управление Псковской области.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 27 к настоящему Закону, на плановый период 2020 год и 2021 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов и особенности использования средств

1. Установить, что в 2020, в 2020 и в 2021 годах бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме соответственно 94729 тыс. рублей,119855 тыс. рублей, 70500 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентов и иных платежей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, на 2019 год в сумме 5000 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов.

3. За несвоевременный возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им взыскиваются пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы задолженности.

4. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Администрацией области.

5. Задолженность организаций перед областным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам в случае ликвидации этих организаций вследствие признания их несостоятельными (банкротами) по решению суда подлежит списанию в порядке, установленном Администрацией области.

6. В 2019 - 2020 годах списание части реструктуризированных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным бюджетам, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации области от 05.06.2014 № 249 "О порядке проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам".

Установить, что плата за пользование средствами областного бюджета в связи с реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, предусмотренная пунктом 8 статьи 12 Закона Псковской области от 26.12.2013 № 1350-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", взимается в размере 0,1 процента годовых.

7. Администрация области вправе принять решение о проведении реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам до 01 января 2019 года, со списанием 50 процентов суммы обязательств в течение пяти лет на следующих условиях, определяемых по состоянию на 1 декабря ежегодно:

1) отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и по уплате процентов, начисленных за пользование бюджетными кредитами, и пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов и процентов за пользование ими;

2) погашение ежегодно в течение пяти лет консолидированного основного обязательства в следующих размерах: в 2021 году - 10 процентов, в 2022 году - 10 процентов, в 2023 году - 10 процентов, в 2024 году - 10 процентов, в 2025 году - 10 процентов. Муниципальное образование вправе погасить консолидированное основное обязательство в большем размере, чем установлено настоящим подпунктом;

3) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам бюджетной сферы;

4) согласование с Администрацией области привлечения муниципальным образованием кредитов коммерческих банков;

5) о возможности привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

Порядок проведения реструктуризации обязательств определяется Администрацией области.

Установить плату за пользование средствами областного бюджета в связи с реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить размер социального пособия на погребение умершего в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем 5701,31рублей.

2. Установить следующие размеры ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Псковской области от 11.01.2005 № 401-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области":

Категории граждан Сумма в рублях Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны 567 Участники разминирования территории Псковской области 359 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 389

3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в виде добровольных пожертвований государственным казенным учреждениям, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов соответствующего государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Государственным финансовым управлением Псковской области.

4. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков, неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Псковской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в 2019 году осуществляет полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством по перечню согласно приложению 29 к настоящему Закону.

7. Установить, что государственные бюджетные и автономные учреждения Псковской области до 01 мая 2019 года обеспечивают возврат в областной бюджет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), на основании отчета о выполнении государственного задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении государственных бюджетных или автономных учреждений Псковской области.

8. Управление Федерального казначейства по Псковской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, осуществляет казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Псковской области по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансов по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, в порядке, установленном федеральным законодательством.

9. Предусмотреть расходы на реализацию мероприятий по финансированию наказов избирателей в соответствии с Законом Псковской области от 29 апреля 2011 г. № 1074-ОЗ "О наказах избирателей" на 2019 год в сумме 4 200 тыс. рублей на капитальный ремонт (противоаварийные работы) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области "Печорская районная больница" (пристройка) (г. Печоры, ул. Набережная, д. 22).

Статья 13. Численность государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений области

1. Администрация области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений области, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" субъектам Российской Федерации передаются отдельные полномочия Российской Федерации, а также случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на субъект Российской Федерации возлагается осуществление полномочий по вопросам, ранее относящимся к вопросам местного значения и осуществляемым органами местного самоуправления.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор области М.Ю.Ведерников

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