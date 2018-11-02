В московском метро пьяный мужчина упал под поезд и выжил

Пассажир московского метро сумел выжить, упав на рельсы перед прибывающим поездом.

Инцидент произошел на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии, рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев. Выяснилось, что пьяный 58-летний мужчина оступился и упал с платформы. Машинист это заметил, пытался затормозить, но расстояние было малым. Мужчина сориентировался и упал в спасительный желоб между рельсами. У него ушибы, растяжения и сотрясение мозга.



Инцидент серьезно не отразился на движении поездов.