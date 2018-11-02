В Подмосковье за нарушения закрыли одну из штрафстоянок

Подмосковные власти закрыли штрафстоянку в селе Глинково, что находится под Сергиевым Посадом. Причина - многочисленные нарушения, которые оператор стоянки не устранил даже после предписаний областного Минтранса.

В частности, оплатить услуги эвакуации и хранения автомобиля здесь можно было только наличными, а территория штрафстоянки имела твердое покрытие лишь частично. Кроме того, на работу стоянки регулярно жаловались автовладельцы. Оператору дали время на устранение недочетов, но ничего сделано не было. В результате министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области было принято решение стоянку закрыть.

В Минтрансе напомнили, что контроль за деятельностью операторов штрафстоянок ведется постоянный и только в этом году из-за нарушений были закрыты пять площадок для эвакуации транспорта в разных муниципалитетах области.