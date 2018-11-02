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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Южно-Сахалинске украли полсотни решеток ливневых канализаций

Текст: Юлия Гарднер
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Решетки ливневых канализаций стали массово исчезать с улиц Южно-Сахалинска. С 25 по 30 октября только на дорогах нового микрорайона Дальнего и с улицы Советской в Ново-Александровске украли более 20 решеток, а в целом по городу - более 50-ти, сообщает пресс-служба мэрии.

Предприятие, которое занимается содержанием улично-дорожной сети, обратилось в полицию с заявлением о краже.

Фото: depositphotos.com
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"Организации, занимающиеся покупкой металлов, предупреждены об оперативном предоставлении информации в департамент городского хозяйства о попытках сдать им решетки", - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный муниципалитету, превысил 200 тысяч рублей. При этом средняя стоимость килограмма чугуна при сдаче на металлолом составляет не более семи рублей.

Отмечается что новые решетки установят после 15 ноября. Пока на опасных участках выставлено ограждение.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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