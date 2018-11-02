В хабаровском аэропорту у пассажира нашли золото в смартфоне

Хабаровские таможенники обнаружили в смартфоне у пассажира 192 грамма золота. Телефон принадлежал гражданину КНР, вылетавшему в Харбин.

Драгоценный метал нашли во время проведения таможенного досмотра.

- Инспектор таможни посторонние предметы внутри телефона разглядел при помощи рентгенустановки, - рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

Турист попытался оправдаться тем, что смартфон сломан и починить его смогут только в Китае.

Экспертиза, на которую отправили телефон, показала, что внутри находилось шлиховое золото стоимостью более 432 тысяч рублей.

Теперь гражданину КНР грозит штраф от половины до трехкратной стоимости золота с конфискацией.