В Якутии в СВФУ откроют военный учебный центр

В Северо-Восточном федеральном университете появится военный учебный центр. Студенты Северо-Восточного федерального университета смогут овладеть практическими навыками по военно-учетной специальности и получить офицерское звание, сообщает пресс-служба вуза.

По словам и.о ректора университета Евгении Михайловой, раньше параллельно функционировали две структуры военной подготовки: военные кафедры, где учились будущие офицеры, сержанты и рядовые запаса, и учебные военные центры, где готовили офицеров для службы по контракту. В августе президент РФ подписал указ, согласно которому обе структуры будут объединены.

Студенты, окончившие военный центр получат офицерское звание, а затем должны будут отслужить три года по контракту в вооруженных силах.

Также отмечается, что в рамках договоренности с Минобороны в Якутии планируется открыть институт, где будут учить инженеров военно-технической направленности.