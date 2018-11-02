В Приморье скончался народный артист России Владимир Тютюнник

В Уссурийске на 65-м году жизни скончался народный артист России Владимир Тютюнник.

За свою жизнь актер сыграл более 200 ролей, в частности снялся в роли генерала американской армии в телесериале "Корейская война". В 2004 году был приглашен в шестисерийный сериал "Спец" на роль милиционера.

В 2016 году стал исполнять роль генерала Ревунова-Караулова в спектакле "Свадьба&Свадьба" в уссурийском театре драмы имени В. Комиссаржевской.

Тютюнник запомнился зрителям театра ролями Мальволио в "Двенадцатой ночи", старика в спектакле "Светлые души", Мартына Прокофьича Нарокова в "Талантах и поклонниках", Никулина в спектакле "С любимыми не расставайтесь...".

"Владимир Григорьевич был удивительно одаренным артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство. В театре он создал десятки незабываемых образов. Светлые и жизнеутверждающие, все они надолго останутся в памяти многочисленных поклонников его щедрого таланта..", - говорится в сообщении на сайте театра.