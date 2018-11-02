В Казани из-за задымления в колледже эвакуировали 300 человек

В Казани произошло задымление в здании медико-фармацевтического колледжа.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС РФ по Татарстану, сообщение о ЧП в учебном заведении на улице Габдуллы Тукая поступило по номеру "112". На место были направлены пожарно-спасательные расчеты.

- Причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитовой на первом этаже здания. Открытого горения не было, - добавили в ГУ МЧС РФ по РТ.

До прибытия спасателей администрация образовательного учреждения эвакуировала 300 человек, из них 30 сотрудников. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.