В Казанской духовной семинарии открывается XVII научная конференция "Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи".

В этом году она посвящена 140-летию со дня кончины выдающегося миссионера, дипломата, основоположника российской синологии архимандрита Палладия (Кафарова). Его имя известно китаистам по всему миру, а вот на своей малой родине почти забыто.

Без транскрипционной системы Палладия (она же "палладица") не обходится ни один российский переводчик с китайского. Ее онлайн-версией пользуются и журналисты, чтобы корректно перекладывать на русский хитроумные китайские имена и фамилии.

Но немногие знают, что создал ее начальник XIII и XV Российских миссий в Пекине, архимандрит Палладий - в миру Петр Иванович Кафаров. Родился он в 1817 году в селе Старошешминск Казанской губернии (ныне Нижнекамский район РТ) в селе потомственного священника.

По словам краеведа Леонида Абрамова, во время учебы в Казанской семинарии проявились его способности к языкам. Образование он продолжил в Санкт-Петер­бург­ской духовной академии. На втором курсе Петра Кафарова постригли в монахи с именем Палладий и направили в составе XII духовной миссии в загадочный Китай. В общей сложности он прослужил там 33 года. Написал 44 трактата по буддизму, китаистике и монголистике. За труды Кабинет Александра II наградил его орденом святой Анны I степени и драгоценным крестом.

Увековечить его память на родине решил энтузиаст из Чистополя, полковник МВД в отставке Олег Маркин. Он открыл благотворительный фонд Палладия. В его планах - восстановить храм в Старошешминске, добиться, чтобы в его честь были названы улицы в Чистополе и Казани. Есть идея учредить его именную стипендию.