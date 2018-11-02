В Оренбуржье за восемь лет отремонтировали каждый второй детсад

С 2010 года в Оренбуржье построили 33 детсадика и капитально отремонтировали 341. За счет этого удалось создать более 26 000 мест для дошколят.

Об этом заявил губернатор области Юрий Берг на торжественном открытии детского сада в селе Русскоигнашкино Грачевского района.

Реконструкция здания началась в 2015 году. На строительные и отделочные работы было потрачено около 33 миллионов рублей, из них 30 миллионов - средства из областного бюджета.

Сегодня садик посещают 46 маленьких жителей села от трех до семи лет.

- В Оренбуржье за последние восемь лет создано более 26 000 мест для дошкольников, образовательными услугами обеспечены все дети от трех до семи лет и 96 процентов детей до трех лет, - констатировал Юрий Берг.

По словам губернатора, с 2010 года в 27 городах и селах области построено 33 детских сада на 3 500 мест. На возведение объектов направлено около 2,5 миллиарда рублей. За этот период в регионе капитально отремонтирован 341 детсад - половина от общего числа. Затраты составили более трех миллиардов рублей.

Справка "РГ"

По федеральному проекту "Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет" в течение ближайших двух лет в пяти муниципальных образованиях Оренбуржья планируется ввести в строй 17 объектов дошкольного образования на 1270 мест.

В декабре этого года для детей ясельного возраста будут введены в строй три объекта: два в Оренбурге на 300 мест каждый, один - в поселке Тоцкое Второе на 75 мест.

