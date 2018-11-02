Жигулевский "АКОМ" стал победителем конкурса "Достояние Губернии"

30 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета в торжественной обстановке состоялось официальное подведение итогов II регионального конкурса "Достояние губернии".

Для компании статус "Достояние губернии" - и награда, и стимул к новым успехам Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

Победителем в номинации "Предпринимательство. Крупный бизнес" стала компания "АКОМ". Диплом и наградную статуэтку торжественно вручил директору по исследованиям и развитию ГК "АКОМ" В.Н. Остудину председатель Общественного совета Самарской области В.А.Сойфер.

АО "АКОМ" - технологический и индустриальный лидер российского производства аккумуляторных батарей. Инновационная продукция предприятия входит в план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации. "АКОМ" обеспечивает свыше 50 процентов всех поставок на российский рынок автопроизводителей и более 70 процентов экспорта АКБ. Предприятие ставит перед собой самые амбициозные цели, среди которых "Глобальная компания - Глобальный бренд".

Победа в престижном конкурсе и статус "Достояние губернии" - для компании "АКОМ" не только признание высоких результатов ее производственной деятельности, но и большая ответственность, стимул к дальнейшему совершенствованию.

Организаторами конкурса выступают телерадиокомпания "Губерния" и Общественная палата Самарской области" при поддержке регионального правительства. Цель смотра - привлечение внимания общественности и бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на региональном рынке, повышение инвестиционной привлекательности Самарской губернии.

В этом году на конкурс поступило около 200 заявок. В десяти номинациях независимый экспертный совет определил победителей, получивших специальную статуэтку и статус "Достояние губернии", который они имеют право размещать на своих товарах.

Справка "РГ"

ГК "АКОМ" - лидер по производству аккумуляторных батарей в России и крупнейший поставщик продукции мировым автопроизводителям, имеющим свои предприятия внутри нашей страны. Продукция "АКОМ" на равных конкурирует с зарубежными аналогами - при том же уровне качества, она значительно доступнее по цене. Являясь основным российским экспортером стартерных аккумуляторов, компания обеспечивает 70 процентов экспорта в отрасли, а локализация производства внутри страны уже превысила 90 процентов.

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