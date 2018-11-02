В Кемерове арестован подозреваемый в убийстве пропавшего подростка

В Кемерове арестован подозреваемый в убийстве 16-летнего местного жителя, который исчез в еще в октябре.

Мать подростка 25 октября обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сотрудники выяснили, где находился и что делал юноша перед исчезновением. Оказалось, что он вместе с другом ночью проник на территорию недостроенного дома в кемеровском поселке Комиссарово.

Осмотрев территорию, оперативники обнаружили гильзы от патронов, а также следы от дроби на стволе дерева. Затем группа, в которую вошли криминалисты, наткнулась на валявшиеся в кустах фрагменты ткани. С помощью специального оборудования были найдены следы крови. Генетическая экспертиза показала, что это кровь пропавшего.

Вскоре установили личность подозреваемого в преступлении, и он был задержан. 38-летний житель областного центра рассказал, как все было. На стройку он приехал ночью по просьбе брата: там сработали датчики движения. Увидев двух подростков, мужчина потребовал, чтобы они покинули территорию. Но те не послушались и продолжали бегать по недостроенному помещению. После предупредительных выстрелов в воздух из охотничьего ружья мальчишки разбежались кто куда. Мужчина погнался за одним и несколько раз выстрелил в его сторону. А потом увидел, что юноша лежит на земле без признаков жизни. Поняв, что совершил убийство, мужчина вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Вместе они вывезли тело погибшего в другой район города, где и закопали в лесном массиве.

- С подозреваемым работают следователи, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 105 УК РФ "Убийство", будет проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая.

По некоторым сведениям, убитый был из социально неблагополучной семьи и воспитывался в детском доме. А на стройке ночью очутился, отпросившись на выходные навестить мать.