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02.11.2018,  
16:04
Текст:  Светлана Цыганкова

Разведчики Северного флота организовали засаду и взяли "языка"

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Северного флота участвовали в тренировках профессиональной подготовки. Они совершили марш-бросок и взяли "языка", сообщили в пятницу в пресс-службе СФ.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Эти практические тренировки проходят в рамках подготовки к состязаниям профессионального мастерства "Отличник войсковой разведки". На полигонах под поселком Печенга бойцы преодолевали препятствия, организовали засаду.

Разведчики закрепили навыки в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке. Эти знания им пригодятся в профессиональной подготовке подразделений войсковой разведки.

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