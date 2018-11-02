Разведчики Северного флота организовали засаду и взяли "языка"

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Северного флота участвовали в тренировках профессиональной подготовки. Они совершили марш-бросок и взяли "языка", сообщили в пятницу в пресс-службе СФ.

Эти практические тренировки проходят в рамках подготовки к состязаниям профессионального мастерства "Отличник войсковой разведки". На полигонах под поселком Печенга бойцы преодолевали препятствия, организовали засаду.

Разведчики закрепили навыки в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке. Эти знания им пригодятся в профессиональной подготовке подразделений войсковой разведки.