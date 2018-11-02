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02.11.2018,  
10:23
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны России досрочно получило комплексы С-400 "Триумф"

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная передача в войска очередного полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Новый ЗРК стал четвертым полковым комплектом, который поступил на вооружение в нынешнем году.

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
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"Поставка зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в российскую армию, запланированная на 2018 год, выполнена досрочно", - сообщает пресс-служба концерна "Алмаз-Антей".

Прежде чем поступить в войска ЗРК "Триумф" прошел тщательное испытание в астраханских степях. Составные части С-400 по железной дороге были доставлены на технологические площадки, где произошла состыковка и проверка всех частей и узлов зенитной системы. После чего начались так называемые приемо-сдаточные испытания, то есть - прошли боевые пуски ракет по летящим мишеням, которые имитировали крылатые и баллистические ракеты условного противника.

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости
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"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты ВКС с задачей справились отлично. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", - отмечается в сообщении.

Напомним, ЗРК "Триумф" способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до десятков километров. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может не только стрелять, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, - объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет.

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