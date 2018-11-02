Проект молодых донских инноваторов признан "изобретением года"

В медиапарке "Южный Регион - ДГТУ" назвали победителей конкурса-смотра "Донская сборка - 2018". Конкурс проводится третий год, уже став событием межрегиональным - ежегодно расширяется география участников, растет их число и повышается уровень подготовки инноваторов.

В 2018 году на "сборку" заявлено порядка 200 стартапов, в том числе 82 прототипа изобретений. Заявки поступили из многих регионов и городов России - Симферополя, Казани, Краснодара, Томска, Пскова, Сургута и других.

В этом году конкурсанты соревновались в ставших традиционными номинациях: "Юный изобретатель", "Студенческая разработка" и "Изобретение года", а также в новой - "Агротехнология года", что отражает экономическую специфику региона.

- "Донская сборка" - уникальный проект по поиску перспективных технологических стартапов, проведению которого губернатор и правительство Ростовской области уделяют большое внимание. С этой целью руководство региона оказывает организационную и финансовую помощь проекту, выделяя из областного бюджета денежные средства для поощрения лучших разработчиков, - сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Изобретения, представленные на выставке, чрезвычайно интересны, разнообразны, все имеют прикладной характер и направлены на решение конкретных проблем. Министр отметил, что уровень проектов стал гораздо более серьезным, с точки зрения их потенциальной коммерциализации.

- Такие мероприятия и в дальнейшем будут стимулировать инновационную деятельность в регионе. Сегодня уровень инновационной деятельности трудно переоценить. Здесь большое значение отводится опорному вузу региона - ДГТУ, Южному федеральному университету - всей фундаментальной науке. Это залог будущей конкурентоспособности нашей экономки, - сказал Максим Папушенко.

Победителем в номинации "Изобретение года" стала ручная гидравлическая тележка с функцией подъема на небольшую высоту и передвижным миниатюрным подъемным краном. Это проект молодых донских инноваторов. Приз и денежный сертификат разработчикам вручил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

В номинации "Агротехнология года" главный приз взяли аспиранты Кубанского государственного аграрного университета, а приз зрительских симпатий - проект "Чайна" (вендинговый аппарат по завариванию свежего рассыпного чая).

Лучшей "Студенческой разработкой" стала "Интеллектуальная система управления процессом высева семян QMS". Команду возглавил студент опорного вуза Виталий Новиков. Его система предназначена для сеялок точного высева.

Первое место в номинации "Юный изобретатель" занял школьник из Волгодонска Артем Булгаков, он представил устройство для выдачи твердых лекарственных средств "Таблетка". Установка может выдавать выбранную таблетку из отсека, контролировать наличие стакана в месте выпадения лекарства, выводить на дисплей необходимую информацию, получать задания от внешнего устройства - смартфона или планшета.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, "Донская сборка" стала традицией, брендом Ростовской области и юга страны. Призеры и лауреаты конкурса не только получают памятные призы, но и бесплатное резидентство в промышленном коворкинге "Гараж" на шесть месяцев, а также сертификат на изготовление рабочего прототипа своей разработки.

- Думаю, на следующий год мы пригласим множество представителей разных компаний. Стартапам важен спрос, их должен поддерживать крупный бизнес, финансовые институты. "Донская сборка" - это лучший пример коммуникации между изобретателями и крупными предприятиями, - отметил Максим Папушенко.

Кстати

Ростовская область имеет значительный потенциал для формирования устойчивой инновационной экономики. По количеству выданных патентов на изобретения регион лидирует среди субъектов ЮФО: за 2017 год выдано 634 патента, прирост данного показателя с 2013 года составил 40 процентов.