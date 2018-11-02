Житель Украины попытался провезти в Россию 1 млн гривен

В Ростовской области на российско-украинской границе таможенники и пограничники задержали 38-летнего жителя Украины, который пытался провезти в Россию один миллион украинских гривен.

Валюта находилась в специально оборудованном тайнике микроавтобуса Opel Vivaro, сообщает пресс-служба таможенной службы.

Инцидент произошел на таможенном посту МАПП "Гуково", где находится инспекционно-досмотровый комплекс для "просвечивания" автомобилей. Во время рентгена и был выявлен в тайник, располагавшийся в межпотолочном пространстве машины.

Житель Украины был оштрафован на крупную сумму, а незадекларированные деньги решением суда были конфискованы и обращены в доход государства. По обменному курсу один миллион украинских гривен составляет примерно 39 тысяч долларов.