Ямалкоммунэнерго продолжает работу по контролю платежной дисциплины граждан

По состоянию на отчетную дату (01 октября) просроченная задолженность перед АО "Ямалкоммунэнерго" за поставленные коммунальные ресурсы составила 1 млрд. 782 млн. рублей. Основная доля неплатежей приходится на население - сумма задолженности стремится к 1,2 миллиарда рублей. За текущий год прирост задолженности составил 90 млн. рублей. При этом единственный город, где наблюдается положительная тенденция к снижению долговой нагрузки - Губкинский.

Одной из основных задач, которые ставит перед собой АО "Ямалкоммунэнерго", является снижение дебиторской задолженности. В связи с этим на постоянной основе проводятся мероприятия по недопущению роста долгов потребителей путем совместной работы муниципалитетов и ресурсоснабжающей компанией. В том числе - путем контроля за платежной дисциплиной работников бюджетной сферы, крупнейших работодателей, подрядными организациями.

С целью привлечения внимания граждан к своевременной оплате коммунальных услуг "Ямалкоммунэнерго" проводит акции по списанию пеней к праздничным датам. Не забывает и о добросовестных потребителях: в этом году более 80 человек получили ценные призы и подарки от компании.

Важным подспорьем является федеральная и окружная финансовая поддержка для граждан - субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и жилищно-коммунальная выплата (для льготных категорий граждан). Согласно статистическим данным за текущий год более 6 тысяч ямальских семей получили такую субсидию.

Всю необходимую информацию о порядке предоставления мер социальной поддержки можно получить в Департаменте социальной защиты населения ЯНАО: на официальном сайте или позвонив на бесплатный номер колл-центра 8-800-302-94-40 в будние дни с 8.00 до 20.00.

Кроме того, у потребителя-должника есть возможность воспользоваться рассрочкой по образовавшейся задолженности. Правда, такая мера всё реже применяется: должники, заключившие такой договор, впоследствии не стремятся его исполнить. В таких случаях к взаимоотношениям между должником и ресурсоснабжающей компанией подключаются судебные органы.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".