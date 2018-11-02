В Тюмени иномарка сбила семерых пешеходов на тротуаре

Семь человек стали сегодня вечером жертвами наезда иномарки в Тюмени. К счастью, все остались живы, но получили разной степени тяжести травмы.

ДТП случилось примерно в половине девятого по московскому времени.

"Водитель машины марки Hyundai Solaris на регулируемом перекрестке делала левый поворот на "зеленый" и сбила семерых пешеходов на тротуаре", - сообщили ТАСС в ГИБДД.

Пока нет информации, по какой причине автовладелец съехал с проезжей части. Возможно, это случилось из-за погодных условий: несмотря на плюсовую температуру в городе, синоптики накануне предупреждали жителей о гололедице.