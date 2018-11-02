Жителя Челябинска задержали за "минирование" здания правительства

Челябинские полицейские оперативно вычислили и задержали подозреваемого во вчерашнем "минировании" нескольких административных зданий в областном центре.

Напомним, неизвестный позвонил правоохранителям и заявил, что в домах на Орджоникидзе, Тимирязева и Цвиллинга находятся некие предметы, представляющие угрозы для жизни граждан. Из-за анонимного сообщения, в частности, были эвакуированы работники регионального правительства - около 200 человек.

Стражи порядка обследовали сами здания и прилегающую территорию - никаких "бомб" обнаружено не было.

"Сотрудники главка МВД области и городского управления вместе с коллегами из ФСБ и Национального антитеррористического комитета задержали местного жителя 1961 года рождения. Он помещен в изолятор временного содержания", - сообщает пресс-служба челябинской полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о лжеминировании (часть 3 статьи 207 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление - восемь лет тюрьмы.