Российский противотанковый комплекс "Корнет" скопировали в Китае

Китайская госкорпорация Norinco показала новинки, которые будут представлены на выставке China Airshow 2018 в Чжухае. В опубликованном видеоролике был замечен аналог российского ПТРК "Корнет".

Управление новым китайским комплексом, как и в случае с "Корнетом", осуществляется в полуавтоматическом режиме по лазерному лучу. ПТРК предназначен для уничтожения укреплений, бронетехники (в том числе оборудованной средствами динамической защиты) и малоразмерных целей.

Китайский комплекс, как и его российский "старший брат", имеет модульную конструкцию. Он состоит из станка-треноги, пусковой установки, прицельных приспособлений и автомата сопровождения целей с приводами наведения. Судя по видео, прицел нового китайского ПТРК может работать в инфракрасном режиме, то есть комплекс можно применять в ночное время.

Благодаря модульной конструкции пусковая установка может быть размещена практически на любой технике - от бронеавтомобилей до тяжелых гусеничных боевых машин.