Постановление правительства Ростовской области от 1 ноября 2018 года № 684 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за III квартал 2018 г."

Новости

Новые артефакты позволят Керчи считаться самым древним городом РФ 18:10
В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ" 18:06
В Подмосковье за нарушения закрыли одну из штрафстоянок 17:57
В Сеуле потребовали открыть банковский канал для помощи КНДР 17:57
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию 17:53
Rammstein выступит в России 17:52
В Севастополе Росгвардия обезвредила артснаряд у торгового центра 17:42
Украина получит 200 тысяч долларов на популяризацию культуры США 17:36
Пропавшего при пожаре в Нижегородской области ребенка нашли мертвым 17:33
Аленичев не будет готовить "Енисей" к матчу с "Анжи" 17:30
Пиотровский: Таможенные новации осложнят привоз выставок из-за рубежа 17:22
Российский противотанковый комплекс "Корнет" скопировали в Китае 17:19
Фото: Станислав Черчесов и Усэйн Болт встретились в Москве 17:16
Далалоян выиграл свое второе "золото" ЧМ по спортивной гимнастике 17:10
Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза" 17:08
Ципрас предложил провести ЧМ по футболу 2030 года в балканском регионе 17:06
Ревенко уверен, что депутаты-единороссы откажутся от пенсионных надбавок 17:05
Стоимость доллара на Мосбирже к концу торгов превысила 66 рублей 16:55
Госдума и кабмин разработают новую госпрограмму для села 16:55
Монет из найденного в Москве клада хватило бы только на неделю 16:45
Врачи рассказали о состоянии раненного при ЧП на доке в Заполярье 16:42
Испытания украинского дрона-камикадзе показали на видео 16:38
Дворкович: Женский ЧМ по шахматам в Югре пройдет на высшем уровне 16:37
Носков и Никифоров выдвинуты в совет директоров "Ростелекома" 16:33
37-летний "Запорожец" продают в Германии по космической цене 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 ноября 2018 г.

Постановление правительства Ростовской области от 1 ноября 2018 года № 684 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за III квартал 2018 г."

Дата подписания 1 ноября 2018 г.
Опубликован 2 ноября 2018 г.

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за III квартал 2018 г. в расчете на душу населения - 9 671 рубль, для трудоспособного населения - 10 285 рублей, пенсионеров - 7 841 рубль, детей - 10 117 рублей для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией