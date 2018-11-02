Закон Рязанской области от 31 октября 2018 года № 65-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2019 год"

Принят Рязанской областной Думой 31 октября 2018 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2019 год в размере 8 568 рублей в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов

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