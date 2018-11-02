Законопроект Самарской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

общий объем доходов - 136 894 124 тыс. рублей;

общий объем расходов - 136 752 440 тыс. рублей;

профицит - 141 684 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

общий объем доходов - 144 213 107 тыс. рублей;

общий объем расходов - 144 213 107 тыс. рублей;

дефицит - 0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

общий объем доходов - 152 268 695 тыс. рублей;

общий объем расходов -152 268 695 тыс. рублей;

дефицит - 0 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

на 2020 год - 5 127 031 тыс. рублей;

на 2021 год - 9 379 319 тыс. рублей.

Статья 3

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году, в размере 14 178 449 тыс. рублей.

Статья 4

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход областного бюджета в 2019 году в сумме 22 199 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 22 199 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, в сумме 22 199 тыс. рублей.

3. Использование средств областного бюджета, дополнительно направляемых на финансирование осуществления переданных полномочий Российской Федерации, осуществляется в объемах и по направлениям, которые установлены нормативными правовыми актами Самарской области.

Статья 5

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 7

Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающие в консолидированный бюджет Самарской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, подлежат зачислению:

1) в областной бюджет по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований Самарской области в соответствии с нормативами распределения на 2019 - 2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Размер части прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом областного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в областной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Самарской области в 2019 году, в том числе по итогам 2018 года, в размере 50 процентов.

3. Государственные унитарные предприятия Самарской области, включенные в прогнозный план (программу) приватизации имущества Самарской области на 2019 - 2021 годы или подлежащие реорганизации, обязаны до приватизации (реорганизации) перечислить в областной бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в бюджет за предшествующие периоды и истекший период текущего финансового года.

Статья 9

1. Образовать в расходной части областного бюджета резервный фонд Правительства Самарской области:

в 2019 году - в размере 357 000 тыс. рублей;

в 2020 году - в размере 357 000 тыс. рублей;

в 2021 году - в размере 357 000 тыс. рублей.

2. Образовать в расходной части областного бюджета резервный фонд Губернатора Самарской области:

в 2019 году - в размере 173 000 тыс. рублей;

в 2020 году - в размере 173 000 тыс. рублей;

в 2021 году - в размере 173 000 тыс. рублей.

Статья 10

1. Установить предельную величину резервного фонда Самарской области в 2019 году в сумме 100 000 тыс. рублей.

2. Установить долю остатков средств областного бюджета, подлежащих зачислению в резервный фонд Самарской области, в размере 5 процентов от общего объема остатков средств, сформированных на едином счете областного бюджета на 1 января 2019 года, не имеющих целевого назначения и не связанных с формированием объема дорожного фонда Самарской области.

Статья 11

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области:

в 2019 году - в сумме 13 462 823 тыс. рублей;

в 2020 году - в сумме 14 891 427 тыс. рублей;

в 2021 году - в сумме 16 602 630 тыс. рублей.

Статья 12

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 14

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Установить, что в 2019 - 2021 годах за счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

1) топливно-энергетический комплекс;

2) сельскохозяйственное производство, заготовка, хранение, переработка, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, модернизация объектов агропромышленного комплекса;

3) железнодорожный и речной транспорт пригородного сообщения;

4) воздушный транспорт регионального авиасообщения;

5) транспорт общего пользования, выполняющий регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

6) реализация мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным общественно значимым событиям, включая обеспечение отдельных категорий граждан подарками и новогодними кондитерскими наборами;

7) связь и информационные технологии;

8) содействие занятости населения Самарской области, улучшение условий и охрана труда;

9) массовая информация;

10) образование, в том числе в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг:

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях и в частных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности - образовательными организациями, созданными религиозными организациями;

по подготовке кадров по направлению подготовки "Организация работы с молодежью" - частными образовательными организациями высшего образования;

11) наука, техника, культура, искусство и культурно-просветительная деятельность;

12) развитие туристско-рекреационного комплекса;

13) оказание паллиативной медицинской помощи;

14) развитие материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей;

15) спорт и физическая культура, в том числе в целях возмещения затрат, связанных с развитием профессиональных спортивных клубов Самарской области;

16) развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности;

17) социальное обслуживание;

18) создание рабочих мест при реализации инвестиционного проекта монопрофильного городского округа Самарской области;

19) оказание медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Самарской области, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;

цели, условия и порядок предоставления субсидий;

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Установить, что в 2019 - 2021 годах в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области.

Установить, что в 2019 - 2021 годах в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии с решениями Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается Правительством Самарской области и (или) Губернатором Самарской области.

4. Установить, что в 2019 - 2021 годах в областном бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания устанавливается Правительством Самарской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на иные цели устанавливаются Правительством Самарской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Самарской области, за исключением случая, указанного в абзаце пятом части 4 настоящей статьи.

Предоставить субсидию в виде членского взноса в некоммерческую организацию Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" в порядке, установленном Правительством Самарской области. Определить размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" в 2019 году в сумме 5 000 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 5 000 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 5 000 тыс. рублей.

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг могут также предоставляться в случае финансирования непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области и резервного фонда Губернатора Самарской области.

Статья 16

Установить, что в 2019 - 2021 годах субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемые государственным автономным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отражаются на лицевых счетах государственных автономных учреждений Самарской области, открытых в министерстве управления финансами Самарской области в установленном им порядке.

Соглашения о предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и порядки определения объема и условий предоставления субсидий, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, должны содержать условие об открытии лицевых счетов государственных автономных учреждений Самарской области для учета операций с указанными средствами в министерстве управления финансами Самарской области.

Статья 17

Установить, что в 2019 - 2021 годах расходы государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также средства, поступающие этим учреждениям в рамках обязательного медицинского страхования, учитываемые на лицевых счетах учреждений, открытых им в министерстве управления финансами Самарской области, осуществляются после представления ими в министерство управления финансами Самарской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в порядке и случаях, установленных приказом министерства управления финансами Самарской области.

Статья 18

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 - 2021 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 12 и 13 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:

в объеме до 147 345 тыс. рублей в 2019 году и до 155 100 тыс. рублей в 2020 и 2021 годах ежегодно на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с общегосударственными вопросами;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам "Резервные фонды", "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в объеме до 530 000 тыс. рублей в 2019 - 2021 годах ежегодно на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов:

в объеме до 1 000 000 тыс. рублей в 2019 - 2021 годах ежегодно на финансовое обеспечение реализации мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

в объеме до 4 000 000 тыс. рублей в 2020 году и до 6 000 000 тыс. рублей в 2021 году на реализацию мероприятий, связанных с финансированием объектов капитального строительства.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2019 - 2021 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных статьями 12 и 13 настоящего Закона главным распорядителям средств областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда работников организаций в Самарской области, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

2) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в случае предоставления некоммерческим организациям субсидий, грантов в форме субсидий, предусмотренных статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по результатам отбора или конкурсных процедур;

3) принятие решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и органами государственных внебюджетных фондов о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств областного бюджета при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;

5) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет, а также остатков безвозмездных поступлений в областной бюджет, сформированных по состоянию на 1 января 2019 года;

6) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в целях их приведения в соответствие с федеральными правовыми актами;

7) изменение кодов бюджетной классификации, которое не затрагивает коды бюджетной классификации, отраженные в настоящем Законе;

8) перераспределение бюджетных ассигнований на оплату обязательств по заключенным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в рублевом эквиваленте по отношению к иностранной валюте, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета, в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте на дату платежа;

9) перераспределение в рамках одной государственной программы Самарской области бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области);

10) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

11) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства Самарской области;

12) корректировка наименования объекта капитального строительства государственной собственности, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета;

13) увеличение и (или) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового обеспечения реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, осуществляется после принятия соответствующего решения Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области и принятия при необходимости соответствующих нормативных правовых актов Самарской области.

Статья 19

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета:

в 2019 году - в сумме 27 912 747 тыс. рублей, из них в форме субсидий - 12 965 926 тыс. рублей, в форме субвенций - 12 885 927 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 167 505 тыс. рублей;

в 2020 году - в сумме 22 959 544 тыс. рублей;

в 2021 году - в сумме 22 077 310 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации из областного бюджета:

в 2019 году - в сумме 185 725 тыс. рублей;

в 2020 году - в сумме 185 725 тыс. рублей;

в 2021 году - в сумме 185 725 тыс. рублей.

Статья 20

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год в размере от 0,5 до 1.

Установить предельный уровень выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год в размере 0,9105.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений (внутригородских районов) по осуществлению органами местного самоуправления поселений (внутригородских районов) полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в размере 27,4708 рубля/человека.

Утвердить распределение на 2019 год дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2020 - 2021 годы дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 21

Утвердить распределение на 2019 год субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Объем предоставляемой субсидии, предусмотренной приложением 12 к настоящему Закону, может быть скорректирован с соответствующим изменением размера нераспределенного резерва субсидий в порядке, установленном Правительством Самарской области.

Статья 22

Утвердить объемы субсидий, предоставляемых областному бюджету из бюджетов поселений в 2019 году, согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 23

Установить, что в 2019 - 2020 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на поддержку отрасли культуры.

Установить, что в 2020 - 2021 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выставки декоративно-прикладного творчества муниципальных образований в Самарской области.

Установить, что в 2019 - 2021 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.

Статья 24

Установить, что в 2019 году при предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, в целях софинансирования которых из федерального бюджета областному бюджету предоставляется субсидия, главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Самарской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению указанных межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является данная субсидия.

Статья 25

Ввести в действие следующие положения законов Самарской области, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями и предоставление соответствующим местным бюджетам субвенций:

статью 10 Закона Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области";

статьи 5 - 12 Закона Самарской области "Об административных комиссиях на территории Самарской области";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан, указанных в пунктах 2, 2.1, 2.2 и 4 части 2 статьи 2 Закона Самарской области "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области", граждан, указанных в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", в статье 2 Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан", а также государственными полномочиями Самарской области по постановке на учет и учету граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства", за исключением положений подпунктов 3 и 4 пункта 1 статьи 2 и абзаца 2 пункта 1 приложения 5 указанного закона;

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных".

Статья 26

Утвердить распределение на 2019 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 27

Установить, что в 2019 - 2021 годах из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на финансовое обеспечение долечивания (реабилитации) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

Определение объема межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на цели, указанные в абзаце первом настоящей статьи, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Самарской области.

Статья 28

1. Контроль за целевым использованием бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета юридическим лицам, осуществляется органами исполнительной власти Самарской области в соответствии с отраслевой подведомственностью расходов, а также иными органами, обладающими соответствующими полномочиями.

2. Срок возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов продлевается по решению Правительства Самарской области на сроки, в совокупности не превышающие пятнадцати лет.

3. Условия бюджетных кредитов, ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам, в части изменения графика возврата указанных в настоящей части бюджетных кредитов и уменьшения размера платы за пользование ими до уровня не менее одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации изменяются по решению Правительства Самарской области.

Статья 29

1. Установить, что в 2019 году может осуществляться предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов бюджетам городских округов (городских округов с внутригородским делением) и муниципальных районов на условиях, установленных Правительством Самарской области, в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, или покрытия дефицитов местных бюджетов (далее - бюджетные кредиты) на основании решения Правительства Самарской области и заключенного Правительством Самарской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Самарской области с органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования договора о предоставлении бюджетного кредита.

2. Бюджетные кредиты предоставляются без обеспечения заемщиком исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита:

сроком от одного месяца до одного года - с уплатой процентов в размере одной восьмой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

сроком свыше одного года до трех лет - с уплатой процентов в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Самарской области.

Статья 30

Установить на 2019 год лимиты бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на сроки, выходящие за пределы финансового года, в сумме 500 000 тыс. рублей.

Установить на 2019 год лимиты бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на сроки, не выходящие за пределы финансового года, в сумме 500 000 тыс. рублей.

Установить, что предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2019 году осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели приложением 15 к настоящему Закону.

Статья 31

1. Установить, что в 2019 году на основании решения Правительства Самарской области производится переоформление задолженности по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из областного бюджета, в долговые обязательства юридических лиц любых форм собственности с предоставлением отсрочки или рассрочки на срок до пяти лет по оплате уступленных прав требования и взиманием платы в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации годовых от суммы долга на период рассрочки (отсрочки).

Срок ранее предоставленной отсрочки или рассрочки по платежам в областной бюджет продлевается по решению Правительства Самарской области на срок, в совокупности не превышающий десяти лет.

2. Установить, что на основании решения Правительства Самарской области осуществляется списание задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным в 1998 - 2006 годах из областного бюджета юридическим лицам, в том числе в целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей материально-техническими ресурсами, задолженность по которым ранее была переоформлена в долговые обязательства государственного унитарного предприятия Самарской области "Аграрный проект" в порядке консолидации, с учетом начисленных процентов, пеней и штрафов в случае ликвидации юридических лиц либо сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих задолженность перед государственным унитарным предприятием Самарской области "Аграрный проект", возникшую в связи с консолидацией долгов по бюджетным кредитам.

3. Установить, что в 2019 году министерство управления финансами Самарской области в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), а в случае несостоятельности (банкротства) организаций агропромышленного комплекса по предложению министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области принимает решения о заключении от имени Самарской области мировых соглашений или о внесении в ранее заключенные мировые соглашения изменений, предусматривающих урегулирование задолженности должников по денежным обязательствам перед Самарской областью, возникающим из договоров предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета, следующими способами:

путем предоставления отсрочки и (или) рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного долга и процентов на срок до трех лет со дня утверждения мирового соглашения или со дня утверждения изменений в ранее заключенное мировое соглашение в установленном порядке без уменьшения размера долга на сумму пеней;

путем предоставления отсрочки и (или) рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного долга и процентов в пределах 18 месяцев со дня утверждения мирового соглашения в установленном порядке с уменьшением размера долга на сумму пеней, но не более чем на 70 процентов от указанной суммы;

путем прекращения первоначального обязательства предоставлением должником или третьими лицами взамен исполнения отступного либо с заменой первоначального обязательства другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения.

Статья 32

1. Установить предельный объем государственного внутреннего долга Самарской области:

в 2019 году - в сумме 82 330 840 тыс. рублей;

в 2020 году - в сумме 73 906 049 тыс. рублей;

в 2021 году - в сумме 72 093 004 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области:

на 1 января 2020 года в сумме 63 618 645 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 63 618 645 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 63 448 196 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить на период с 2019 по 2021 год значение долговой нагрузки по долговым обязательствам на областной бюджет:

на 1 января 2020 года - в размере, не превышающем 36 процентов;

на 1 января 2021 года - в размере, не превышающем 35 процентов;

на 1 января 2022 года - в размере, не превышающем 35 процентов.

Долговая нагрузка по долговым обязательствам определяется как процентное соотношение планового размера государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода к плановому объему доходов областного бюджета на очередной финансовый год и каждый год планового периода без учета безвозмездных поступлений.

4. Установить объемы расходов на обслуживание государственного долга Самарской области:

в 2019 году - 4 127 432 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 17 942 тыс. рублей;

в 2020 году - 4 127 310 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 17 281 тыс. рублей;

в 2021 году - 3 891 802 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 15 955 тыс. рублей.

Статья 33

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 34

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 35

Утвердить программу государственных гарантий Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 36

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением положений статей 15, 16 и части 4 статьи 32 настоящего Закона, которые действуют по 31 декабря 2021 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона положения статей 15, 16 и части 4 статьи 31 Закона Самарской области от 6 декабря 2017 года № 116-ГД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2017, 6 декабря, 27 декабря; 2018, 2 февраля, 14 февраля, 5 марта, 15 марта, 5 июня, 5 июля, 1 октября) признаются утратившими силу.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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