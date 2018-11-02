Сформирована программа форума "Publishing Expo. Перезагрузка"

Форум пройдет 8 ноября в Москве. Организатором традиционно выступает Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Посетители смогут узнать о последних тенденциях в медиаиндустрии, послушать про инновационные идеи и решения для мобильных, веб- и печатных ресурсов. Организаторы выделяют несколько основных вопросов, которые будут обсуждаться на Форуме: привлечение аудитории, развитие печатных изданий в эпоху всеобъемлющей цифровизации, использование технологических решений в ежедневной редакционной работе, развитие платных сервисов, а также продажа подписки с использованием интеллекта и нейросети.

В рамках Publishing Expo состоятся две ключевые сессии: "Издательская отрасль: новые рубежи" и "Реклама и медиабизнес в цифровой среде". Также в этот день, посвященный 20-летию ГИПП, пройдут дополнительные мероприятия: итоговая отраслевая конференция "Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати" и круглый стол "НКО и СМИ: эффективное взаимодействие". Основной целью конференции станет открытое обсуждение членами медийной общественности как общего состояния и перспектив развития рынка печатной продукции в России, так и отдельных его сегментов - рынков газет, журналов, книг, полиграфии, рекламы, распространения печатной прессы по подписке и в розницу, особенностей государственного регулирования и поддержки печатной индустрии. На круглом столе "НКО и СМИ: эффективное взаимодействие" будет поднят один из важных вопросов - взаимная интеграция и софинансирование социальных проектов для вовлечения аудитории в чтение и сферу осознанного добра.

Подробная программа медиадня.

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