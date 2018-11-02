Закон Санкт-Петербурга от 1 ноября 2018 года № 590-122 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2013 года № 761-135 "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" следующие изменения:

1. В преамбуле слова "на 2014-2018 годы" заменить словами "на 2014-2020 годы".

2. Текст статьи 1 после слов "для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" дополнить словами "на 2014-2018 годы".

3. Дополнить статьей 11 следующего содержания:

"Статья 11

Установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге на 2019 и 2020 годы, аналогичную потребительской корзине, указанной в статье 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга.".

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

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