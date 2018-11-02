Законопроект Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год в сумме 104 717 027,96 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 101 981 507,91 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 106 071 851,43 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2019 год в сумме 103 306 091,11 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 101 881 507,91 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 072 298,57 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 106 071 851,43 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 357 975,27 тыс. рублей;

3) профицит краевого бюджета на 2019 год в сумме 1 410 936,85 тыс. рублей;

4) профицит краевого бюджета на 2020 год в сумме 100 000,00 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

1. Утвердить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, поступающего с соответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в краевой бюджет, на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов краевого бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, органа государственного финансового контроля Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по коду доходов 1 16 90020 02 0000 140 "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" классификации доходов бюджетов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюджетов - органов исполнительной власти Ставропольского края согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета - органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение доходов краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение доходов краевого бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Учесть в составе доходов краевого бюджета:

1) межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, на 2019 год в сумме 42 431 658,75 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38 057 530,17 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 38 255 882,67 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2019 год в сумме 6 249,20 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 450,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 450,00 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 063 312,81 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 140 188,46 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 176 930,08 тыс. рублей.

6. Приоритетными расходами краевого бюджета являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2) социальное обеспечение населения;

3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;

4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;

5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для государственных учреждений Ставропольского края в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта;

6) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации, местным бюджетам (за исключением субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края);

7) обслуживание и погашение государственного долга Ставропольского края;

8) субсидии государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на выполнение государственного задания;

9) уплату налогов и сборов.

7. Главным распорядителям средств краевого бюджета обеспечить направление средств краевого бюджета на финансирование расходов, указанных в части 6 настоящей статьи, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае на 2019 год в сумме 200 449,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 212 061,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 223 665,00 тыс. рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2019 год в сумме 8 975 740,02 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 226 849,15 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 820 244,30 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2019 год в сумме 8 974 781,78 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 225 890,91 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 819 286,06 тыс. рублей;

2) осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2019 год в сумме 958,24 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 958,24 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 958,24 тыс. рублей.

11. Утвердить объем резервного фонда Ставропольского края на 2019 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2019 год в сумме 12 259 404,80 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 586 167,15 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 437 441,19 тыс. рублей.

13. Утвердить размер платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям на 2019 год в сумме 47 482,92 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 47 482,92 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 47 482,92 тыс. рублей.

Платежи в 2019 году из краевого бюджета в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям осуществляются ежемесячно в размере одной двенадцатой от суммы, указанной в абзаце первом настоящей части, и подлежат уплате в срок не позднее 15 числа текущего календарного месяца.

Если указанный последний день срока уплаты ежемесячного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока уплаты ежемесячного платежа считается следующий за ним рабочий день.

14. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, выплатой социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", в 2019 году в объеме 60 000,00 тыс. рублей, в 2020 году в объеме 60 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в объеме 60 000,00 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 7. Особенности исполнения краевого бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 17 354,59 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Губернатора Ставропольского края;

3) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;

4) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

5) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по решению Губернатора Ставропольского края.

2. Установить, что в 2019 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств краевого бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также бюджетных ассигнований на софинансирование с федеральным бюджетом в размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным бюджетом, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

3. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, организация и проведение которой осуществляются автономным учреждением Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства", подлежат в 2019 году зачислению в краевой бюджет.

4. Использование экономии бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края, на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта и реставрации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, сложившейся по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается (за исключением экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края).

5. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Ставропольского края о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2011 г. № 752-р, осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

6. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых в установленном порядке главными распорядителями средств краевого бюджета и государственными казенными учреждениями Ставропольского края и не исполненных по состоянию на 1 января 2019 года, осуществляется в 2019 году в первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

7. Правительству Ставропольского края направить в 2019 году в установленном порядке средства краевого бюджета на предоставление:

1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" в сумме 18 216,67 тыс. рублей;

2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" в сумме 4 656,82 тыс. рублей;

3) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в сумме 124 894,90 тыс. рублей;

4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в сумме 126 072,82 тыс. рублей;

5) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд развития промышленности Ставропольского края" в сумме 104 811,23 тыс. рублей;

6) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в сумме 299 553,99 тыс. рублей;

7) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в сумме 290 678,25 тыс. рублей.

8. Установить, что субсидия в виде имущественного взноса, предоставляемая некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", подлежит перечислению на счет, открытый министерству финансов Ставропольского края в Центральном банке Российской Федерации, с отражением операций на лицевом счете, открытом некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в министерстве финансов Ставропольского края.

Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете, указанном в абзаце первом настоящей части, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка предоставления таких средств, установленных нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края, после представления документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, в порядке, установленном министерством финансов Ставропольского края.

9. Установить, что Правительство Ставропольского края в установленном порядке вправе предоставлять субсидии государственным унитарным предприятиям Ставропольского края в целях финансового обеспечения осуществления (возмещения) затрат или капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и (или) иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края.

10. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными автономными учреждениями Ставропольского края установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в краевой бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 марта 2019 года.

11. Остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, местным бюджетам на те же цели при наличии потребности в указанных средствах после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

12. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам краевого бюджета, финансовое обеспечение которых в соответствии с настоящим Законом осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края, доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета при условии издания соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края.

В случае если в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящей части, средства из федерального бюджета краевому бюджету предоставляются на основании соглашений, заключаемых между Правительством Ставропольского края и федеральными органами исполнительной власти, лимиты бюджетных обязательств по расходам, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету, и средства краевого бюджета, выделяемые в целях соблюдения условий софинансирования из федерального бюджета, доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета при условии заключения указанных соглашений в объемах, определяемых указанными соглашениями, за исключением средств федерального бюджета, предоставляемых краевому бюджету, и средств краевого бюджета, выделяемых в целях соблюдения условий софинансирования из федерального бюджета на объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края.

Статья 8. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам

1. Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых:

1) из краевого Фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону;

2) из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

2. Распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется с учетом замены дотаций (части дотаций) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты.

3. Установить:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений Ставропольского края по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений (включая городские округа), сельских поселений Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя городского поселения (городского округа), сельского поселения Ставропольского края на 2019 год - 3,5 рубля, на 2020 год - 3,5 рубля и на 2021 год - 3,5 рубля;

2) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края на 2019 год - 1,288, на 2020 год - 1,171 и на 2021 год - 1,211.

4. Утвердить распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам на 2019 год согласно приложению 26 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

5. Утвердить в расходах краевого бюджета иные межбюджетные трансферты:

1) средства, выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае, на 2019 год согласно приложению 28 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону;

2) средства, выделяемые местным бюджетам на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, на 2019 год согласно приложению 30 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону;

3) средства, выделяемые местным бюджетам на выплату социального пособия на погребение, на 2019 год в сумме 17 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

4) средства, выделяемые местным бюджетам на поощрение муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования, на 2019 год в сумме 13 800,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13 800,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 800,00 тыс. рублей;

5) дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 225 457,05 тыс. рублей;

6) средства, выделяемые местным бюджетам на подготовку и проведение международного кинофестиваля "Герой и время", на 2019 год в сумме 41 286,00 тыс. рублей;

7) средства, выделяемые местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2019 год в сумме 491 999,68 тыс. рублей.

6. Распределение средств, указанных в пункте 3 части 5 настоящей статьи, осуществляется на основании нормативных правовых актов органов исполнительной власти Ставропольского края.

7. Предоставление и распределение средств, указанных в пунктах 4 - 7 части 5 настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на:

1) формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Ставропольского края и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения в 2019 году в сумме 4 404 769,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 372 605,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 4 337 284,00 тыс. рублей;

2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2019 году в сумме 401 140,98 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей;

3) осуществление функций административного центра Ставропольского края бюджету города Ставрополя в 2019 году в сумме 95 700,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей;

4) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году в сумме 401 659,26 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 601 256,47 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 465 741,59 тыс. рублей;

5) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году в сумме 144 000,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 20 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

6) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году в сумме 4 992,76 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 336,32 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 4 336,32 тыс. рублей;

7) подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2019 году в сумме 262,63 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 19,43 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 19,43 тыс. рублей;

8) оснащение музыкальными инструментами муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) в 2019 году в сумме 71 901,89 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 23,89 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 23,89 тыс. рублей;

9) обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местности специализированным автотранспортом в 2019 году в сумме 75 000,00 тыс. рублей;

10) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2019 году в сумме 28 016,81 тыс. рублей;

11) проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования Ставропольского края в 2019 году в сумме 179 200,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 89 600,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 89 600,00 тыс. рублей;

12) проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края в 2019 году в сумме 179 200,00 тыс. рублей;

13) создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году в сумме 54 688,72 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 462,15 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 3 462,15 тыс. рублей;

14) благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в 2019 году в сумме 200 000,00 тыс. рублей;

15) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ставропольского края в 2019 году в сумме 100 000,00 тыс. рублей;

16) создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году в сумме 35 000,00 тыс. рублей;

17) создание и модернизацию муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в части капитального ремонта зданий данных учреждений), в 2019 году в сумме 124 189,12 тыс. рублей;

18) поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году в сумме 999 493,63 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 936 405,83 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 868 422,05 тыс. рублей;

19) благоустройство территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края с численностью населения не более 50 тысяч человек в 2019 году в сумме 200 000,00 тыс. рублей;

20) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019 году в сумме 134 552,30 тыс. рублей;

21) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, в 2019 году в сумме 3 693,50 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 5 034,57 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 5 638,18 тыс. рублей;

22) приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году в сумме 99 750 тыс. рублей;

23) обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2019 году в сумме 123 393,74 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 115 145,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 129 395,67 тыс. рублей;

24) проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 2019 году в сумме 380 291,92 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 444 908,01 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 527 005,52 тыс. рублей;

25) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций в 2019 году в сумме 765 000,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 565 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 565 000,00 тыс. рублей;

26) проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований в 2019 году в сумме 3 300,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 300,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 3 300,00 тыс. рублей;

27) ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в 2019 году в сумме 24 639,10 тыс. рублей;

28) проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году в сумме 987,50 тыс. рублей;

29) обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 2019 году в сумме 10 214,63 тыс. рублей.

9. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, в 2019 году в сумме 3 150 957,61 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 808 916,95 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 036 236,25 тыс. рублей.

10. Предоставление субсидий, указанных в частях 8 и 9 настоящей статьи (за исключением субсидий, указанных в пункте 1 части 8 настоящей статьи), осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

11. Распределение субсидий, указанных в частях 8 и 9 настоящей статьи (за исключением субсидий, указанных в пунктах 1 - 3, 6 - 9 и 16 части 8 настоящей статьи), осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

12. Утвердить распределение субсидий, указанных в пунктаx 1, 2, 6 - 9 и 16 части 8 настоящей статьи, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 32 к настоящему Закону.

13. Установить, что в 2019 году главные распорядители средств краевого бюджета передают Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению субсидий местным бюджетам, указанных в пунктах 2, 11 и 12 части 8 настоящей статьи, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Ставропольского края, в 2019 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 9. Предоставление субвенций федеральному бюджету

1. Утвердить в расходах краевого бюджета субвенцию, выделяемую федеральному бюджету на выполнение части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае", в 2019 году в сумме 931,90 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 000,00 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 3 000,00 тыс. рублей.

2. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий, заключаемого между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Ставропольского края.

Статья 10. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ставропольского края и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения Ставропольского края

Установить в 2019 году:

1) ежемесячный размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, в сумме 6 107,00 рубля;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 4 300,00 рубля за каждого ребенка;

3) размер денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, с учетом следующих возрастных категорий:

а) до 3 лет - 6 868,00 рубля;

б) от 3 до 7 лет - 7 528,00 рубля;

в) от 7 до 18 лет - 8 652,00 рубля;

4) размер пособия на ребенка в сумме 392,00 рубля;

5) размер индексации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности", - 1,043;

6) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки ветеранов", - 1,043;

7) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края, установленной Законом Ставропольского края "О ветеранах труда Ставропольского края", - 1,043;

8) размер индексации ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", - 1,043;

9) размер индексации ежегодного социального пособия на проезд студентам, ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, установленных Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны", - 1,043;

10) размер индексации ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", - 1,043;

11) размер индексации ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", - 1,043;

12) размер индексации дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, и ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, установленной Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", - 1,043;

13) размер индексации дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменов и тренеров, установленного Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 1,043;

14) размер индексации компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, установленной Законом Ставропольского края "Об образовании", - 1,043.

Статья 11. Долговая политика и государственный долг Ставропольского края

1. Установить предельный объем государственного долга Ставропольского края в 2019 году в сумме 32 386 340,05 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 32 103 340,05 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 32 103 340,05 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края на:

1) 1 января 2020 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 32 217 640,05 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

2) 1 января 2021 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 32 103 340,05 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

3) 1 января 2022 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 32 103 340,05 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2019 год согласно приложению 33 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 34 к настоящему Закону.

В 2019 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 40 046 617,90 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 40 000 000,00 тыс. рублей.

4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2019 году в сумме 1 269 623,79 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 332 026,33 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 331 093,51 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2019 году в сумме 15 831,93 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 14 981,20 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 13 274,34 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных гарантий Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 35 к настоящему Закону.

Статья 12. Лимит инвестиционных налоговых кредитов

Установить лимит инвестиционных налоговых кредитов на 2019 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей.

Статья 13. Бюджетное кредитование в 2019 году

1. Правительство Ставропольского края в 2019 году вправе предоставлять из краевого бюджета бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ставропольского края:

1) если расходы муниципальных образований Ставропольского края (за исключением расходов на увеличение стоимости основных средств и расходов на поддержку организаций производственной сферы) в определенном периоде, в котором предполагается выдача бюджетных кредитов, превышают доходы муниципальных образований Ставропольского края, увеличенные на сумму налоговых льгот, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, и средств, поступивших из источников финансирования дефицита бюджета (далее - временный кассовый разрыв);

2) при необходимости покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сумме 500 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за пределы 2019 года, в сумме 0 рублей.

3. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года. Бюджетный кредит, предоставленный на меньший срок, может быть продлен на период, не выходящий за пределы 2019 года.

5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых, а при покрытии расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

6. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края при соблюдении следующих условий:

1) соответствие объемов и направлений финансирования расходов местного бюджета показателям, утвержденным решением представительного органа муниципального образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) (за исключением изменений бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации);

2) наличие в решении представительного органа муниципального образования Ставропольского края об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) источников погашения бюджетного кредита и средств на обслуживание муниципального долга в пределах текущего финансового года.

7. Возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальными образованиями Ставропольского края в порядке и сроки, устанавливаемые соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

В случае, если предоставленные муниципальным образованиям Ставропольского края бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местным бюджетам из краевого бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местные бюджеты.

8. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Ставропольского края бюджетных кредитов устанавливается Правительством Ставропольского края.

Статья 14. Реструктуризация задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом в 2019 году

1. Правительство Ставропольского края в 2019 году вправе принимать решения о проведении реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом по бюджетным кредитам и обязательствам, связанным с предоставлением государственных гарантий Ставропольского края (далее - задолженность муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом), на условиях, установленных настоящей статьей, в объеме 50 000,00 тыс. рублей.

2. Реструктуризация задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом осуществляется путем рассрочки ее уплаты на срок не более трех лет и уплаты процентов в размере 0,1 процента годовых в течение всего срока такой реструктуризации.

3. Рассрочке подлежат неуплаченные муниципальными образованиями Ставропольского края и юридическими лицами суммы основного долга, процентов и пени (в случае возникновения просроченной задолженности), исчисленные на дату заключения соглашений о реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом.

4. Дополнительные условия и порядок проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом устанавливаются Правительством Ставропольского края.

Статья 15. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края в 2019 году

Провести в 2019 году реструктуризацию долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, включенных в состав участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, перед краевым бюджетом в соответствии с Федеральным законом "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

Статья 16. Особенности списания в 2019 году задолженности перед краевым бюджетом

1. Установить, что в 2019 году в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, подлежит списанию задолженность перед краевым бюджетом организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по:

1) товарным кредитам, выданным на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края в 1995-1996 годах;

2) налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию Федеральной программы "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод";

3) централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации;

4) бюджетным кредитам и государственным гарантиям Ставропольского края, предоставленным из краевого бюджета до 1 января 2008 года, включая проценты, пени и штрафы.

2. Задолженность перед краевым бюджетом, указанная в части 1 настоящей статьи, подлежит списанию в случаях:

1) ликвидации юридического лица по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) признания индивидуального предпринимателя банкротом в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (в части задолженности, непогашенной по причине недостаточности имущества должника);

3) смерти физического лица, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) исключения юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;

5) отсутствия сведений о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Порядок списания задолженности перед краевым бюджетом, указанной в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ставропольского края.

Статья 17. Особенности использования в 2019 году бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и государственных казенных учреждений Ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных казенных учреждений Ставропольского края.

Статья 18. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год согласно приложению 36 к настоящему Закону.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров

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