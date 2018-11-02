Законопроект Тамбовской области "О бюджете Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 38 668 020,1 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 22 620 626,4 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 16 047 393,7 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14 175 150,6 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 8 657 210,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 40 733 873,4 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2020 года в сумме 19 281 704,2 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 2 065 853,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 37 765 937,7 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 22 990 524,2 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 14 775 413,5 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 385 066,3 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 5 139 106,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 37 765 937,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70 686,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2021 года в сумме 19 281 704,2 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 39 915 164,5 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 25 459 337,6 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 14 455 826,9 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8 967 656,9 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 5 041 283,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 39 915 164,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 720 563,8 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2022 года в сумме 19 281 704,2 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Предоставление льгот

Предоставить льготы организациям по платежам в бюджет Тамбовской области на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Тамбовской области, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Тамбовской области, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета Тамбовской области в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в доходы бюджета Тамбовской области.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Тамбовской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области

1. Утвердить:

перечень главных администраторов доходов бюджета Тамбовской области согласно приложению 3 к настоящему Закону;

поступления доходов в бюджет Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Исполнительные органы государственной власти Тамбовской области, являющиеся главными администраторами доходов бюджета Тамбовской области, по согласованию с финансовым управлением Тамбовской области вправе наделить подведомственные им областные государственные казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов бюджета Тамбовской области путем издания правовых актов.

3. Установить, что порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении областным государственным казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается исполнительным органом государственной власти Тамбовской области, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета Тамбовской области, в ведении которого находится соответствующее областное государственное казенное учреждение, если иное не предусмотрено соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Тамбовской области, нормативными правовыми актами администрации области.

Статья 5. Особенности использования в 2019 году средств, получаемых областными государственными казенными учреждениями

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступающие областным государственным казенным учреждениям, в полном объеме зачисляются в бюджет Тамбовской области и направляются учреждению в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 4 397 768,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 537 511,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 654 647,5 тыс. рублей.

2. Утвердить:

ведомственную структуру расходов бюджета Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 7. Дорожный фонд Тамбовской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тамбовской области на 2019 год в сумме 4 940 760,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 179 442,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 536 604,5 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление из бюджета Тамбовской области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям

1. Установить, что в соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 - 2021 годах главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области в пределах, предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований, предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным (муниципальным) учреждениям), в том числе указанным в приложении 6 к настоящему Закону, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг;

2) гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением областных государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями;

3) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области" предоставляются в виде имущественного взноса.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Тамбовской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Тамбовской области.

4. Дополнительным условием предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям является отсутствие у них задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Данное условие не распространяется на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг, направленных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Проверка соблюдения указанного условия осуществляется главным распорядителем средств бюджета Тамбовской области, предоставляющим указанные субсидии.

5. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий государственных программ Тамбовской области, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тамбовской области за счет бюджетных ассигнований и в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, за исключением субсидий, указанных в части 7 статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Статья 9. Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений

1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тамбовской области, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области, субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

2. Дополнительным условием предоставления бюджетных инвестиций из бюджета Тамбовской области юридическим лицам является отсутствие у них задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Проверка соблюдения указанного условия осуществляется главным распорядителем средств бюджета Тамбовской области, предоставляющим бюджетные инвестиции.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тамбовской области, реализуемые в рамках государственных программ Тамбовской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 10. Бюджетные ассигнования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" утвердить объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области, предоставляемых из бюджета Тамбовской области в 2019 году в сумме 4 133 856,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 292 728,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 4 292 728,6 тыс. рублей.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Тамбовской области и областных государственных учреждений

1. Администрация Тамбовской области и другие органы государственной власти Тамбовской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих Тамбовской области, работников органов государственной власти Тамбовской области и работников областных государственных казенных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов государственной власти Тамбовской области и (или) областных государственных учреждений дополнительными полномочиями (функциями).

2. Установить, что исполнительные органы государственной власти Тамбовской области не вправе увеличивать численность работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными полномочиями.

Статья 12. Особенности установления отдельных расходных обязательств Тамбовской области в сфере социальной политики

1. Установить, что с 1 января 2019 года размер:

1) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 31 марта 2006 года № 23-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области" отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности и рабочих поселках, составляет 579 рублей;

2) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 4 июня 2007 года № 219-З "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, составляет 600 рублей;

3) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года № 497-З "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области", составляет:

ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, - 316 рублей;

труженикам тыла - 476 рублей;

ветеранам труда Тамбовской области - 276 рублей;

реабилитированным лицам - 476 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 440 рублей;

4) пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 3 марта 2009 года № 502-З "О пособии на ребенка в Тамбовской области", составляет:

на ребенка - 190 рублей ежемесячно;

на ребенка-инвалида - 255 рублей ежемесячно;

на ребенка одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 356 рублей ежемесячно;

на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, - 413 рублей ежемесячно;

5) денежной компенсации, предусмотренной частью 10 статьи 3, денежных средств, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", составляет:

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Тамбовской области, выпускникам профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования - 52 697 рублей;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, - 8 624 рубля;

6) денежных средств, предусмотренных частью 2 статьи 7, выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 7 Закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области":

а) опекуну (попечителю), в том числе по договорам о патронатном воспитании и договорам о приемной семье, на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) составляет:

на ребенка в возрасте до трех лет - 8 202 рубля;

на ребенка в возрасте от трех до семи лет - 8 365 рублей;

на ребенка в возрасте от семи до восемнадцати лет - 8 624 рубля;

б) приемной и патронатной семье на осуществление расходов по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг составляет 3 926 рублей;

7) ежемесячного пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года № 11-З "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" на ребенка из многодетной семьи, составляет 413 рублей;

8) ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 159-З "О дополнительных мерах социальной поддержки детей" на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), составляет 967 рублей.

2. Установить с 1 июля 2019 года с учетом размера индексации, равного 1,042, размеры:

1) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 31 марта 2006 года № 23-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области" отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности и рабочих поселках, в сумме 603 рубля;

2) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 4 июня 2007 года № 219-З "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, в сумме 625 рублей;

3) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года № 497-З "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области", в сумме:

ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, - 329 рублей;

труженикам тыла - 496 рублей;

ветеранам труда Тамбовской области - 288 рублей;

реабилитированным лицам - 496 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 458 рублей;

4) пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 3 марта 2009 года № 502-З "О пособии на ребенка в Тамбовской области", в сумме:

на ребенка - 198 рублей ежемесячно;

на ребенка-инвалида - 266 рублей ежемесячно;

на ребенка одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 371 рубль ежемесячно;

на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, - 430 рублей ежемесячно;

5) денежной компенсации, предусмотренной частью 10 статьи 3, денежных средств, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в сумме:

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Тамбовской области, выпускникам профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования - 54 910 рублей;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, - 8 986 рублей;

6) денежных средств, предусмотренных частью 2 статьи 7, выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 7 Закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области":

а) опекуну (попечителю), в том числе по договорам о патронатном воспитании и договорам о приемной семье, на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) в сумме:

на ребенка в возрасте до трех лет - 8 546 рублей;

на ребенка в возрасте от трех до семи лет - 8 716 рублей;

на ребенка в возрасте от семи до восемнадцати лет - 8 986 рублей;

б) приемной и патронатной семье на осуществление расходов по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг в сумме 4 091 рубль;

7) ежемесячного пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года № 11-З "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" на ребенка из многодетной семьи, в сумме 430 рублей;

8) ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 159-З "О дополнительных мерах социальной поддержки детей" на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в сумме 1 008 рублей.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тамбовской области, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Тамбовской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тамбовской области, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в 2019 году в сумме 13 543 318,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 11 527 006,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 11 100 871,1 тыс. рублей, в том числе:

1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тамбовской области на 2019, 2020 и 2021 годы в сумме 126 765,5 тыс. рублей ежегодно. Установить значения критериев выравнивания финансовых возможностей поселений Тамбовской области на 2019, 2020 и 2021 годы:

для сельских поселений - в размере 253 рубля;

для городских поселений (включая городские округа) - в размере 214 рублей;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2019, 2020 и 2021 годы в сумме 1 269 004,3 тыс. рублей ежегодно. Установить значения критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2019 год в размере 0,9816, на 2020 год в размере 0,9816, на 2021 год в размере 0,9816;

3) объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на 2019 год в сумме 929 265,8 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме 679 265,8 тыс. рублей ежегодно;

4) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на:

обеспечение приобретения (изготовления) муниципальной общеобразовательной организацией бланков документов об образовании в 2019, 2020 и 2021 годах в сумме 1 933,4 тыс. рублей ежегодно;

поощрение муниципальных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг - победителей регионального конкурса "Лучший многофункциональный центр Тамбовской области" в 2019 году в сумме 30,0 тыс. рублей;

мероприятия, осуществляемые муниципальными образованиями Тамбовской области по популяризации и информационному освещению деятельности в сфере агропромышленного комплекса области, в 2019 году в сумме 3 856,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений Тамбовской области на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений Тамбовской области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 11 и 12 к настоящему Закону) утверждается администрацией Тамбовской области.

4. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений Тамбовской области на 2018 год (за исключением распределенных в приложении 11 к настоящему Закону, а также межбюджетных трансфертов, предоставляемых на конкурсной основе) утверждается администрацией Тамбовской области.

5. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

6. Установить, что в 2019 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Тамбовской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2019 года, при исполнении бюджетов муниципальных образований Тамбовской области учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных образований Тамбовской области в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области.

Установить, что главный администратор бюджетных средств принимает решение о возврате в доходы местного бюджета неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 2018 году из бюджета Тамбовской области в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при наличии у местного бюджета бюджетного обязательства, подлежащего исполнению в 2019 году. Принятие решения о возврате полностью или частично остатков указанных средств согласовывается с финансовым управлением Тамбовской области в срок до 1 апреля 2019 года.

7. В соответствии с федеральным законодательством:

1) передать Управлению Федерального казначейства по Тамбовской области полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению субсидий, предоставляемых из бюджета Тамбовской области с участием софинансирования за счет средств федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, в порядке, установленном Федеральным казначейством;

2) Управлению Федерального казначейства по Тамбовской области на основании решений главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области в 2019 году могут быть переданы полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области за счет средств федерального бюджета, в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством;

3) на основании решений главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области Управление Федерального казначейства по Тамбовской области вправе осуществлять в 2019 году полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области за счет собственных средств в бюджет муниципального образования Тамбовской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

8. Оплата услуг, оказываемых банками и отделениями почтовой связи, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления Тамбовской области и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и Тамбовской области осуществляются за счет соответствующих субвенций, предоставляемых из бюджета Тамбовской области (местного бюджета), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и администрацией Тамбовской области.

Статья 14. Субсидии бюджету Тамбовской области из местных бюджетов

1. Установить в соответствии со статьей 1422 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 370-З "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области" пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов на 2019 год:

муниципальных районов и городских округов Тамбовской области в размере 10 765 рублей;

поселений Тамбовской области в размере 24 060 рублей.

2. В соответствии с установленными частью 1 настоящей статьи значениями пороговых уровней подушевых расчетных налоговых доходов в 2019 году субсидии, предусмотренные статьей 16 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 370-З "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области", из местных бюджетов в бюджет Тамбовской области не перечисляются.

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета Тамбовской области в 2019 году

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области предоставляются из бюджета Тамбовской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Тамбовской области на следующие цели:

250 000,0 тыс. рублей - для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области - на срок до одного года, не выходящий за пределы финансового года;

15 000,0 тыс. рублей - для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий - на срок до одного года, не выходящий за пределы финансового года;

Бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области кредиты предоставляются без обеспечения исполнения обязательства по его возврату.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Тамбовской области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из бюджета Тамбовской области, осуществляются в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

4. При нарушении сроков возврата бюджетами муниципальных районов и городских округов Тамбовской области бюджетных кредитов и процентов по ним остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету муниципального района (городского округа) Тамбовской области из бюджета Тамбовской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района (городского округа) Тамбовской области.

Статья 16. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед Тамбовской областью

Средства бюджета Тамбовской области, предоставленные на возвратной и возмездной основе, а также плата за пользование ими подлежат перечислению в бюджет Тамбовской области и приравниваются к обязательным платежам.

Статья 17. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед Тамбовской областью и списание отдельных их видов

1. Администрация Тамбовской области на условиях, установленных настоящим Законом, принимает решения о проведении списания и реструктуризации денежных обязательств перед Тамбовской областью юридических лиц и муниципальных образований Тамбовской области.

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед Тамбовской областью производится путем их консолидации с одновременным списанием задолженности по начисленным пеням и штрафам и предоставлением равномерной рассрочки по уплате консолидированной задолженности.

В случае если средства, выданные на возвратной основе, и проценты за пользование ими уплачены в полном объеме, администрация Тамбовской области списывает задолженность по начисленным пеням и штрафам, по которой истек срок исковой давности.

3. На остаток консолидированной задолженности ежегодно начисляются и уплачиваются должником проценты за пользование средствами бюджета Тамбовской области в размере 2 процентов годовых.

4. Администрация Тамбовской области списывает задолженность юридических лиц перед Тамбовской областью в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

Статья 18. Государственные внутренние заимствования Тамбовской области, государственный внутренний долг Тамбовской области и предоставление государственных гарантий Тамбовской области в валюте Российской Федерации, расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Тамбовской области

1. Утвердить:

1) Программу государственных внутренних заимствований Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) Программу государственных гарантий Тамбовской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) предельный объем государственного внутреннего долга Тамбовской области на 2019 год в сумме 22 257 913,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 733 718,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25 061 541,4 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области по государственным гарантиям Тамбовской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Тамбовской области в 2019 году в сумме 1 253 758,9 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 485 064,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 672 929,5 тыс. рублей;

4) объем расходов на уплату процентов Министерству финансов Российской Федерации за рассрочку реструктурированной задолженности:

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2019, 2020 и 2021 годах в сумме 425,9 тыс. рублей ежегодно;

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (на ликвидацию последствий засухи), в 2019, 2020 и 2021 годах в сумме 190,9 тыс. рублей ежегодно;

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (в целях погашения долговых обязательств по кредитам коммерческих банков), в 2019 году в сумме 3 332,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 141,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 759,5 тыс. рублей.

Статья 19. Источники финансирования дефицита бюджета Тамбовской области

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тамбовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить, что:

1) на погашение государственных ценных бумаг Тамбовской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2020 году в сумме 400 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 1 575 000,0 тыс. рублей;

2) на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (в целях погашения долговых обязательств по кредитам коммерческих банков), направляются бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 176 209,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 352 418,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 704 837,2 тыс. рублей.

Статья 20. Особенности исполнения бюджета Тамбовской области в 2019 году

1. Финансовое управление Тамбовской области обеспечивает направление в 2019 году остатков средств бюджета Тамбовской области в объеме до 1 000 000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2019 года на едином счете бюджета Тамбовской области, на покрытие временных кассовых разрывов.

2. Установить, что в 2019 году в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" на финансирование мероприятий в соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда администрации Тамбовской области;

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 660 334,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" на реализацию решений администрации Тамбовской области.

2. Установить, что в 2019 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 58 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 369-З "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области" дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области без внесения изменений в закон о бюджете Тамбовской области являются:

1) принятие решения администрации Тамбовской области о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на реализацию государственной программы Тамбовской области, в пределах общей суммы утвержденных в настоящем Законе бюджетных ассигнований по государственной программе Тамбовской области между подпрограммами, мероприятиями данной программы и между главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае изменения способа финансового обеспечения его предоставления (долевое участие в строительстве, приобретение жилья, проведение реконструкции и капитального ремонта);

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области, в целях обеспечения уплаты главным распорядителем средств бюджета Тамбовской области и (или) областными государственными учреждениями, находящимися в его ведении, налогов во все уровни бюджетов;

4) принятие администрацией Тамбовской области решений в соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации о предоставлении средств из бюджета Тамбовской области в форме субсидий главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

5) принятие администрацией Тамбовской области решений о предоставлении грантов в форме субсидий главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

6) поступление в доходы субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных в настоящем Законе;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения за счет средств бюджета Тамбовской области условий софинансирования расходных обязательств Тамбовской области, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

8) перераспределение бюджетных ассигнований и уточнение бюджетной классификации расходов, предусмотренных для реализации в Тамбовской области национальных и федеральных проектов, софинансируемых их федерального бюджета;

9) обеспечение возврата средств в федеральный бюджет в случае выявления нарушения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области;

10) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Тамбовской области на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций), при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля области о применении бюджетных мер принуждения.

3. Установить, что в 2019 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

4. Установить, что в случае сокращения в 2019 году поступлений доходов в бюджет Тамбовской области, расходами, подлежащими финансированию в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на 2019 год на эти цели, являются:

1) оплата труда и начисления на нее;

2) межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Тамбовской области, направляемые на оплату труда работникам муниципальных учреждений Тамбовской области;

3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

4) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

5) обслуживание государственного долга Тамбовской области;

6) страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области;

7) межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на финансовое обеспечение скорой специализированной медицинской помощи;

8) дотации бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на выравнивание бюджетной обеспеченности;

9) субвенции бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на реализацию органами местного самоуправления Тамбовской области передаваемых им отдельных государственных полномочий.

5. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы в 2019 году за счет средств бюджета Тамбовской области, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет Тамбовской области, реализуются и принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет Тамбовской области и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета Тамбовской области на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

Глава администрации области А.В.Никитин

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