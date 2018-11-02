Законопроект Тульской области "О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тульской области (далее - бюджет области) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета области в сумме 68 117 967,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета области в сумме 72 904 066,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета области в сумме 4 786 098,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета области на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета области на 2020 год в сумме 69 702 884,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 73 063 386,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета области на 2020 год в сумме 73 509 898,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 680 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 76 073 391,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 500 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета области на 2020 год в сумме 3 807 014,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 010 004,9 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы бюджета области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, пеней и штрафов по ним, задолженности по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом области, бюджетами муниципальных образований Тульской области, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Тульской области, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы отчислений в бюджет области от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

4. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области зачисляются платежи от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет области в соответствии с едиными нормативами отчислений, установленными Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года № 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области".

5. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), подлежащих зачислению в бюджет области в соответствии с законодательством Российской Федерации, заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части предоставления дотаций бюджетам городских округов из областного фонда финансовой поддержки поселений, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным районам (городским округам) Тульской области после замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части предоставления дотаций бюджетам городских округов из областного фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), подлежащих зачислению в бюджет области в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

7. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Тульской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, исходя из зачисления в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2019 год - 30 процентов, на 2020 год - 30 процентов, на 2021 год - 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета области от указанного налога согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Порядок зачисления прибыли государственных унитарных предприятий Тульской области в бюджет области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в бюджет области зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Тульской области, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах согласно приложению 8 к настоящему Закону в порядке и сроки, которые устанавливаются правительством Тульской области.

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета области, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета области и главные администраторы отдельных источников доходов бюджетов муниципальных образований Тульской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета области согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Уполномочить главных администраторов доходов бюджета области на использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных в приложениях 14 и 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета области согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований Тульской области - органов государственной власти (государственных органов) Тульской области согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. В случаях, установленных законодательством Тульской области, органы местного самоуправления осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, подлежащих зачислению в бюджет области, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов бюджета области.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Тульской области

Главные распорядители средств бюджета области, в ведении которых находятся казенные учреждения Тульской области, осуществляющие приносящую доходы деятельность, имеют право распределять бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом зачисляемых в бюджет области объемов доходов от приносящей доходы деятельности, осуществляемой этими учреждениями.

Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет области

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из федерального бюджета в 2019 году в сумме 10 523 939,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 9 422 893,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 8 466 976,6 тыс. рублей.

2. Утвердить объем прочих безвозмездных поступлений в 2019 году в сумме 133 135,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 133 135,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 133 135,2 тыс. рублей.

3. Учесть в доходах бюджета области и в бюджетных ассигнованиях областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) субсидии из бюджета муниципального образования город Тула на 2019 год в сумме 194 528,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 201 104,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 195 414,3 тыс. рублей.

4. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области от государственных (муниципальных) организаций в 2019 году в сумме 8 930,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 930,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 930,0 тыс. рублей.

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета области на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 7 788 320,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 156 150,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 660 939,1 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета области согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета области согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить:

1) ведомственную структуру расходов бюджета области на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов бюджета области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета области на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

5. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджета области на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджета области на государственную поддержку семьи и детей на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случаях и порядках, установленных правительством Тульской области.

7. Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке и на условиях, установленных правительством Тульской области.

8. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тульской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тульской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 9. Дорожный фонд Тульской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области на 2019 год в сумме 4 986 551,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 414 872,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 137 803,8 тыс. рублей.

Статья 10. Резервный фонд Тульской области

Утвердить размер Резервного фонда Тульской области на 2019 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Статья 11. Резервный фонд правительства Тульской области

1. Предусмотреть в составе расходов бюджета области резервный фонд правительства Тульской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. Порядок использования средств резервного фонда правительства Тульской области устанавливается правительством Тульской области.

Статья 12. Инвестиционный фонд Тульской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Тульской области и государственных казенных учреждений Тульской области

Правительство Тульской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих Тульской области, а также работников государственных казенных учреждений Тульской области.

Статья 14. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить, что расходы на оплату услуг по доставке (выплате) денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки осуществляются в размере, не превышающем 1,5 процента от общего объема денежных средств, выделенных на их реализацию.

Статья 15. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

Утвердить объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2019 год в сумме 5 987 289,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 217 393,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6 463 495,5 тыс. рублей.

Статья 16. Особенности использования средств, предоставленных из бюджета области на формирование регионального продовольственного фонда

Средства, переданные органам местного самоуправления в соответствии со статьей 12-1 Закона Тульской области от 24 декабря 2010 года № 1527-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", направляются на поддержку сельскохозяйственного производства в соответствии с решениями органов местного самоуправления о бюджете муниципального образования.

Статья 17. Особенности финансового обеспечения мероприятия "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области" подпрограммы "Доступное жилье" государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области"

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области" подпрограммы "Доступное жилье" государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области", направляются региональному оператору - Региональному фонду развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на социальные выплаты гражданам в порядке, установленном правительством области, в 2019 году в объеме 20 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в объеме 20 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в объеме 20 000,0 тыс. рублей.

Статья 18. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области, на 2019 год в сумме 20 919 706,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 19 674 481,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17 589 357,1 тыс. рублей.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года № 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области", Законом Тульской области от 12 ноября 2008 года № 1113-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области" и настоящим Законом.

3. Установить уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Тульской области (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), равный среднему в расчете на одного жителя по муниципальным районам (городским округам) Тульской области, увеличенному в 1,829 раза.

4. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области для определения объема областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) равным 0,62665 ежегодно.

5. Утвердить областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 1 454 323,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 502 954,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 458 692,5 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 год согласно приложению 20 (таблица 1) к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 (таблица 1) к настоящему Закону.

7. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема областного фонда финансовой поддержки поселений равным 211,60; 219,64 и 228,43 соответственно.

8. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема областного фонда финансовой поддержки поселений равным 211,60; 219,64 и 228,43 соответственно.

9. Утвердить областной фонд финансовой поддержки поселений на 2019 год в сумме 69 657,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 72 304,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 75 196,7 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений исходя из численности жителей на 2019 год согласно приложению 20 (таблица 2) и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 (таблица 2) к настоящему Закону.

11. Утвердить объем дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", на 2019 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объем дотаций на стимулирование муниципальных районов и городских округов по улучшению качества управления муниципальными финансами на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

13. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2019 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

14. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2019 год согласно приложению 20 (таблица 3) к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 (таблица 3) к настоящему Закону.

15. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2019 год в сумме 2 917 389,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 835 085,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 173 740,7 тыс. рублей.

16. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2019 год согласно приложению 20 (таблицы 5 - 8) к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 (таблицы 4 - 5) к настоящему Закону.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2019 год (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением к настоящему Закону, а также субсидий, распределяемых на конкурсной основе или софинансируемых за счет средств федерального бюджета, субсидий из резервного фонда правительства Тульской области, субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом области о внесении изменений в настоящий Закон, субсидий, предоставление которых осуществляется за счет средств, предусмотренных на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, субсидий на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области) утверждается правительством Тульской области до 1 апреля 2019 года.

Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области после 1 апреля текущего финансового года не допускается (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением к настоящему Закону, а также субсидий, распределяемых на конкурсной основе или софинансируемых за счет средств федерального бюджета, субсидий из резервного фонда правительства Тульской области, субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом области о внесении изменений в настоящий Закон, субсидий, предоставление которых осуществляется за счет средств, предусмотренных на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, субсидий на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области).

17. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2019 год в сумме 15 402 579,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 974 242,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 623 074,1 тыс. рублей.

18. Утвердить распределение субвенций по муниципальным районам (городским округам) Тульской области из бюджета области на 2019 год согласно приложению 20 (таблицы 9 - 28) к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 (таблицы 6 - 24) к настоящему Закону.

Установить, что не распределенные между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области субвенции (нераспределенный резерв) бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2019 год в сумме 261 000,0 тыс. рублей распределяются между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области в порядке, установленном правительством Тульской области, на те же цели без внесения изменений в настоящий Закон.

19. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2019 год в сумме 862 756,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 76 893,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 45 653,1 тыс. рублей.

20. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2019 год согласно приложению 20 (таблицы 29 - 32) к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 (таблицы 25-27) к настоящему Закону.

21. Установить, что порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области устанавливаются правительством Тульской области.

22. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 20 и 21 к настоящему Закону) утверждается правительством Тульской области или осуществляется в установленном им порядке.

23. Осуществлять в 2019 году перечисление целевых субвенций из бюджета области на реализацию пунктов 3, 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по утвержденным постановлением правительства Тульской области нормативам обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.

24. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета области бюджетам муниципальных образований Тульской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет области в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

25. Утвердить методику расчета нормативов для распределения субвенций из бюджета области по муниципальным образованиям Тульской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 22 к настоящему Закону.

26. Установить, что межбюджетные трансферты (за исключением субвенций из бюджета области), предусмотренные к перечислению в бюджеты муниципальных образований Тульской области в соответствии с настоящим Законом, предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Тульской области, регулирующего бюджетные правоотношения.

27. Передать Управлению Федерального казначейства по Тульской области в 2019 году полномочия получателя средств бюджета области по перечислению межбюджетных трансфертов в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный правительством Тульской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 19. Межбюджетные трансферты федеральному бюджету и Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету в форме субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2019 год в сумме 2 269,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 269,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 269,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области на возмещение затрат по выплате пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на 2019 год в сумме 16 800,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 800,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16 800,0 тыс. рублей.

Статья 20. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Тульской области

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области предоставляются из бюджета области ежегодно в объеме до 100 000,0 тыс. рублей:

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, на срок, не выходящий за пределы финансового года;

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, в том числе в целях погашения долговых обязательств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области в виде обязательств по кредитам, полученным бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области от кредитных организаций, на срок до трех лет.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит предоставляется по письменному обращению уполномоченного органа местного самоуправления, представляющего муниципальный район (городской округ) Тульской области, в адрес правительства Тульской области с указанием суммы испрашиваемого кредита.

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

4. Выдача бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении бюджетного кредита между уполномоченным органом местного самоуправления, представляющим муниципальный район (городской округ) Тульской области, и министерством финансов Тульской области.

На основании указанного договора министерство финансов Тульской области производит перечисление средств с единого счета бюджета области на единый счет бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области.

Статья 21. Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту

1. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства муниципальных образований Тульской области по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета области:

до 1 июня 2016 года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетам муниципальных образований Тульской области бюджетных кредитов из бюджета области, срок погашения по которым истек;

до 1 января 2019 года на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, в том числе в целях погашения долговых обязательств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области в виде обязательств по кредитам, полученным бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области от кредитных организаций, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетам муниципальных образований Тульской области бюджетных кредитов из бюджета области, срок погашения по которым истек.

2. Реструктуризация обязательств (задолженности) муниципального образования Тульской области проводится при условии, что осуществление муниципальным образованием Тульской области возврата задолженности по бюджетному кредиту в установленный договором о предоставлении бюджету муниципального образования Тульской области бюджетного кредита из бюджета области срок приведет к возникновению кассового разрыва в бюджете муниципального образования Тульской области.

3. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту устанавливается правительством Тульской области.

Статья 22. Особенности списания отдельных видов задолженности перед бюджетом области

Министерство финансов Тульской области вправе списывать задолженность юридических лиц и муниципальных образований Тульской области по уплате пеней и штрафов, начисленных на основании договора (соглашения), в случае полного исполнения должником обязательств, определенных соответствующим договором (соглашением), в части погашения основного долга по предоставленным из бюджета области денежным средствам и уплаты процентов, начисленных за пользование ими.

Статья 23. Признание задолженности перед бюджетом области безнадежной к взысканию и ее списание

1. Безнадежной к взысканию признается задолженность юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) перед бюджетом области по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам (далее - задолженность) в случаях:

1) ликвидации юридического лица или исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц либо утраты силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) принятия судом акта, исключающего возможность взыскания задолженности, в том числе в связи с истечением установленного срока ее взыскания либо вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока;

3) отсутствия информации о крестьянском фермерском хозяйстве в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. Безнадежная к взысканию задолженность списывается в порядке, установленном правительством Тульской области.

Статья 24. Государственный долг Тульской области

1. Установить следующие параметры государственного долга Тульской области:

1) предельный объем государственного долга Тульской области на 2019 год в сумме 24 440 076,2 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Тульской области на 2020 год в сумме 26 953 756,4 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Тульской области на 2021 год в сумме 25 381 116,8 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 20 453 756,4 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 21 081 116,8 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 21 135 837,6 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Тульской области в 2019 году в сумме 858 929,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 015 827,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 895 741,0 тыс. рублей.

3. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

4. Утвердить программу государственных гарантий области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 25. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита бюджета области

Утвердить:

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета области на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

2) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 26. Право осуществления государственных внутренних заимствований Тульской области

Предоставить право осуществления государственных внутренних заимствований Тульской области от имени Тульской области министерству финансов Тульской области.

Статья 27. Особенности заключения и оплаты договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета области

1. Установить, что получателями средств бюджета области осуществляются заключение и последующая оплата денежных обязательств по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2. В случае принятия получателями средств бюджета области обязательств по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг сверх доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств такие договоры (контракты) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг не подлежат оплате за счет средств бюджета области.

3. Установить, что получатели средств бюджета области при заключении договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной классификации расходов бюджета - по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим Законом, а также федеральными и иными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и правительства Тульской области;

2) до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной классификации расходов бюджета - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о приобретении оздоровительных путевок, а также по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхования имущества, по контрактам (договорам) на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за пределами Тульской области, в том числе по оплате эндопротезов и металлоконструкций, по договорам (контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, по договорам обязательного государственного страхования государственных гражданских служащих Тульской области, по оплате организационного взноса, заявочного взноса при проведении молодежных и спортивных мероприятий, по оплате договоров по сопровождению организованных групп детей к месту отдыха и обратно, по контрактам (договорам) на оказание депозитарных услуг по государственным облигациям Тульской области, по договорам на оказание услуг по обеспечению участия обучающихся Тульской области в мероприятиях в сфере образования, заключенным с физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей или иных занимающихся частной практикой лиц.

4. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении получателей средств бюджета области, обеспечивают включение указанными получателями средств при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с настоящей статьей для получателя средств бюджета области.

5. Главные распорядители средств бюджета области обеспечивают учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета области учреждениями, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета области на основании бюджетных смет по соответствующей бюджетной классификации расходов бюджета.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления принять аналогичные решения в отношении заключения договоров получателями средств бюджетов муниципальных образований Тульской области.

Статья 28. Особенности исполнения бюджета области в 2019 году

1. Установить, что остатки средств бюджета области на начало текущего финансового года в объеме 3 706 530,3 тыс. рублей (за исключением остатков средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы и государственных организаций, дорожного фонда Тульской области), в том числе средства Резервного фонда Тульской области, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

Установить, что остатки средств бюджета области на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Тульской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в соответствии с решениями правительства Тульской области направляются в 2019 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета области в 2019 году сверх утвержденных статьей 2 настоящего Закона, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут направляться на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Тульской области в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что в ходе исполнения настоящего Закона по представлению главных распорядителей средств бюджета области министерство финансов Тульской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Тульской области от 9 июня 2008 года №1015-ЗТО "О бюджетном процессе в Тульской области".

4. Установить следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета области:

перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на увеличение объема зарезервированных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, сверх объема, установленного настоящим Законом, в связи с отсутствием на 1 апреля 2019 года решения правительства Тульской области, устанавливающего распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области, и (или) отсутствием на 1 мая 2019 года заключенных соглашений между главным распорядителем средств бюджета области, осуществляющим предоставление субсидий, и органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований - получателей субсидий;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 150 000,0 тыс. рублей в 2019 году, до 100 000,0 тыс. рублей в 2020 году, до 100 000,0 тыс. рублей в 2021 году, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, в том числе на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сверх объемов, установленных настоящим Законом;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 12 настоящего Закона бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджета области, в объеме 1 000,0 тыс. рублей в 2019 году в случае принятия правительством Тульской области нормативных правовых актов об утверждении паспортов проектов, реализуемых с использованием бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области, о внесении изменений в паспорт проекта либо о прекращении реализации указанных проектов с введением отдельного кода целевой статьи;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из бюджета области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в соответствии с требованиями, установленными частью 1 настоящей статьи;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из бюджета области субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в соответствии с требованиями, установленными частью 1 настоящей статьи.

5. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату до 1 апреля 2019 года в бюджет области.

6. Установить, что средства, за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности, бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, бюджетных ассигнований, в целях софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты, в объеме сумм экономии средств бюджета области, сложившейся у их получателей - органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений, а также субсидий у бюджетных и автономных учреждений, за исключением субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, по итогам осуществления закупок и превышающей 50,0 тыс. рублей, направляются в 2019 году в размере 50 процентов экономии на увеличение объема зарезервированных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, сверх объема, установленного настоящим Законом, а оставшиеся 50 процентов экономии перераспределяются между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета области, в порядке, установленном правительством Тульской области без внесения изменений в настоящий Закон.

7. Установить, что в 2019 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета области на финансовое обеспечение реализации законов Тульской области, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Тульской области A.Г.Дюмин

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