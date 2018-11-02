Законопроект Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Тверской области (далее - областной бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 59 384 387,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 62 347 189,6 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 2 962 802,4 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 и 2021 годы:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 58 485 666,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 60 026 899,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 59 073 439,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 600 270,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 59 848 003,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 012 665,6 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 587 773,3 тыс. руб., профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 178 896,2 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 13 068 339,1 тыс. руб., в 2020 году в сумме 9 736 270,8 тыс. руб., в 2021 году в сумме 7 807 564,9 тыс. руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 18 544 736,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 16 168 144,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме 15 062 500,6 тыс. руб.

5. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области и бюджетами муниципальных образований Тверской области (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3

Установить норматив отчислений для осуществления возврата дохода по коду классификации доходов бюджетов 000 1 17 11000 02 0000 180 "Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов" в размере 100 процентов из областного бюджета.

Статья 4

1. Утвердить коды главных администраторов доходов областного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

4. Закрепить отдельные виды доходов местных бюджетов за главными администраторами доходов местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - органами государственной власти Тверской области, государственными органами Тверской области согласно приложению 6 к настоящему закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 5

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 6

Установить, что средства остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным учреждениям Тверской области и государственным автономным учреждениям Тверской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ) в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Тверской области.

Статья 7

Учесть в областном бюджете прогнозируемые доходы областного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 8

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Тверской области и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 9

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Тверской области, на 2019 год в сумме 4 902 676,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 5 087 059,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 215 736,1 тыс. руб. согласно приложению 15 к настоящему закону.

Статья 10

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019 год в сумме 5 215 149,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 4 615 707 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 935 279,6 тыс. руб., в том числе:

1) в части объектов государственной собственности Тверской области на 2019 год в сумме 3 193 778,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 3 378 265,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 593 693,6 тыс. руб.;

2) в части объектов муниципальной собственности на 2019 год в сумме 2 021 371,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 237 441,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 341 586 тыс. руб.

Статья 11

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области на 2019 год в сумме 7 120 437,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6 671 357,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 255 990,6 тыс. руб., в том числе:

на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2019 в сумме 857,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 857,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 857,3 тыс. руб.

Статья 12

1. Установить, что средства единой субвенции, поступающие из федерального бюджета в 2019 году в сумме 119 398,1 тыс. руб., в 2020 году в сумме 113 160,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 85 595,3 тыс. руб., направляются:

1) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в 2019 году в сумме 93,4 тыс. руб., в 2020 году в сумме 93,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 93,4 тыс. руб.;

2) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 2019 году в сумме 51,9 тыс. руб., в 2020 году в сумме 51,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 51,9 тыс. руб.;

3) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2019 году в сумме 85 369,9 тыс. руб., в 2020 году в сумме 78 557 тыс. руб., в 2021 году в сумме 50 456 тыс. руб.;

4) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 2019 году в сумме 197,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 180,8 тыс. руб., в 2021 году в сумме 180,8 тыс. руб.;

5) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2019 году в сумме 9 459 тыс. руб., в 2020 году в сумме 9 532,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 9 500,7 тыс. руб.;

6) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в 2019 году в сумме 12 850,6 тыс. руб., в 2020 году в сумме 13 173,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 13 508,6 тыс. руб.;

7) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 2019 году в сумме 1 160,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1 178,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 227,8 тыс. руб.;

8) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования в 2019 году в сумме 10 215,9 тыс. руб., в 2020 году в сумме 10 392,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 10 576,1 тыс. руб.

2. Установить, что средства, поступающие в областной бюджет в виде субвенций (за исключением единой субвенции), направляются:

1) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2019 году в сумме 30 313,4 тыс. руб., в 2020 году в сумме 30 313,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 30 661,2 тыс. руб.;

2) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2019 году в сумме 716,8 тыс. руб., в 2020 году в сумме 750,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 790,6 тыс. руб.;

3) на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2019 году в сумме 19 152,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 19 152,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме 19 152,2 тыс. руб.;

4) на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 2019 году в сумме 324 825,8 тыс. руб., в 2020 году в сумме 324 395 тыс. руб., в 2021 году в сумме 329 665,6 тыс. руб.;

5) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в 2019 году в сумме 39 358,9 тыс. руб.;

6) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 2019 году в сумме 10 314,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 10 362,1 тыс. руб., в 2021 году в сумме 10 429,1 тыс. руб.;

7) на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 2019 году в сумме 37 662 тыс. руб., в 2020 году в сумме 43 619 тыс. руб., в 2021 году в сумме 47 361,3 тыс. руб.;

8) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в 2019 году в сумме 12 528,1 тыс. руб., в 2020 году в сумме 12 551,1 тыс. руб., в 2020 году в сумме 12 578,6 тыс. руб.;

9) на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в 2019 году в сумме 70 483,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 77 185,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 80 273,8 тыс. руб.;

10) на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в 2019 году в сумме 32,7 тыс. руб., в 2020 году в сумме 33,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 35,2 тыс. руб.;

11) на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2019 году в сумме 948 935,9 тыс. руб., в 2020 году в сумме 948 934 тыс. руб., в 2021 году в сумме 948 934 тыс. руб.;

12) на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 2019 году в сумме 12 757 тыс. руб., в 2020 году в сумме 12 928,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 13 464,2 тыс. руб.;

13) на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в 2019 году в сумме 7 349,7 тыс. руб., в 2020 году в сумме 7 660,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме 7 954,5 тыс. руб.;

14) на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в 2019 году в сумме 184,3 тыс. руб., в 2019 году в сумме 184,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 184,3 тыс. руб.;

15) на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в 2019 году в сумме 347 195,5 тыс. руб., в 2020 году в сумме 354 308 тыс. руб., в 2021 году в сумме 354 920,6 тыс. руб.;

16) на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2019 году в сумме 437 932,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 456 358,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 473 617,2 тыс. руб.;

17) на выплату единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2019 году в сумме 43 457 тыс. руб., в 2020 году в сумме 45 375,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 47 378,8 тыс. руб.;

18) на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2019 году в сумме 1,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1,4 тыс. руб.;

19) на выплату пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в 2019 году в сумме 6,1 тыс. руб., в 2020 году в сумме 6,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме 6,6 тыс. руб.;

20) на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2019 году в сумме 226 899,7 тыс. руб., в 2020 году в сумме 226 899,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 226 899,7 тыс. руб.;

21) на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2019 году в сумме 511 438,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 560 873,8 тыс. руб., в 2021 году в сумме 565 273,8 тыс. руб.

Статья 13

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Тверской области:

1) на 2019 год в размере 7 475,47 руб.;

2) на 2020 год в размере 7 475,47 руб.;

3) на 2021 год в размере 7 475,47 руб.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Тверской области (далее - муниципальные районы), городских округов Тверской области и городских округов Тверской области с внутригородским делением (далее - городские округа, городские округа с внутригородским делением) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением):

1) на 2019 год в сумме 3 284 483 тыс. руб.;

2) на 2020 год в сумме 3 284 483 тыс. руб.;

3) на 2021 год в сумме 3 284 483 тыс. руб.

3. Установить, что на основании закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением):

1) заменяется дополнительными нормативами отчислений в бюджеты указанных муниципальных образований от налога на доходы физических лиц:

а) в 2019 году сумма 2 641 394 тыс. руб.;

б) в 2020 году сумма 2 713 036 тыс. руб.;

в) в 2021 году сумма 2 824 770 тыс. руб.;

2) в форме дотаций из областного бюджета бюджетам указанных муниципальных образований предоставляется:

а) в 2019 году сумма 643 089 тыс. руб.;

б) в 2020 году сумма 571 447 тыс. руб.;

в) в 2021 году сумма 459 713 тыс. руб.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему закону соответственно.

5. Установить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц для зачисления в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему закону соответственно.

Статья 14

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Тверской области (далее - сельские поселения) по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2019 год в размере 2 033,72 руб.;

2) на 2020 год в размере 2 033,72 руб.;

3) на 2021 год в размере 2 033,72 руб.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Тверской области (включая городские округа Тверской области) (далее - городские поселения) по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2019 год в размере 2 033,72 руб.;

2) на 2020 год в размере 2 033,72 руб.;

3) на 2021 год в размере 2 033,72 руб.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) Тверской области из областного фонда финансовой поддержки поселений (внутригородских районов):

1) на 2019 год в сумме 295 332,5 тыс. руб.;

2) на 2020 год в сумме 295 332,5 тыс. руб.;

3) на 2021 год в сумме 276 537,7 тыс. руб.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему закону.

Статья 15

1. Установить в 2019 - 2021 годах уровень расчетных налоговых доходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году в размере тридцатикратного среднего уровня расчетных налоговых доходов бюджетов городских, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

2. Установить в 2019 - 2021 годах уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году в размере сорокакратного среднего уровня расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

Статья 16

1. Утвердить объем дотаций на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета:

1) на 2019 год в сумме 510 303,3 тыс. руб., в том числе:

размер первой части - 27 986 тыс. руб.;

размер второй части - 482 317,3 тыс. руб.;

2) на 2020 год в общей сумме 851 408,1 тыс. руб.;

3) на 2021 год в общей сумме 927 822,2 тыс. руб.

2. Определение объемов и распределение первой части дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2019 год осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению 23 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение первой части дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему закону.

4. Первая часть дотаций на сбалансированность местных бюджетов предоставляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством финансов Тверской области, Министерством экономического развития Тверской области и органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

5. Вторая часть дотаций на сбалансированность местных бюджетов предоставляется в порядке, установленном Правительством Тверской области, бюджетам муниципальных районов и городских округов. Распределение второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов утверждается Правительством Тверской области.

Статья 17

1. Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 2019 год в сумме 6 234 718,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 3 948 119,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 871 924,5 тыс. руб., в том числе:

1) объем субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Тверской области, на 2019 год в сумме 4 213 347 тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 710 677,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 530 338,5 тыс. руб.;

2) объем субсидий на инвестиционные программы на 2019 год в сумме 2 021 371,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 237 441,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 341 586 тыс. руб.

2. Утвердить объемы субсидий по видам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Тверской области, в том числе:

1) на поддержку редакций районных и городских газет на 2019 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 40 000 тыс. руб.;

2) на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет на 2019 год в сумме 1 500 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 500 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 500 тыс. руб.;

3) на проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год в сумме 3 204,2 тыс. руб.;

4) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2019 год в сумме 35 424,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 5 668 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 668 тыс. руб.;

5) на поддержку отрасли культуры на 2019 год в сумме 9 941,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6 156,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 156,3 тыс. руб.;

6) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области на 2019 год в сумме 513 574,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 513 574,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 513 574,8 тыс. руб.;

7) на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях на 2019 год в сумме 9 896,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 9 896,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 9 896,6 тыс. руб.;

8) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год в сумме 9 189,1 тыс. руб.;

9) на обеспечение мероприятий в рамках реализации программы Тверской области "Доступная среда" на 2019 год" в сумме 5 231,7 тыс. руб.;

10) на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на 2019 год в сумме 77 064,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 77 064,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 77 064,9 тыс. руб.;

11) на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием на 2019 год в сумме 111 844 тыс. руб., на 2020 год в сумме 111 844 тыс. руб., на 2021 год в сумме 111 844 тыс. руб.;

12) на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2019 год в сумме 97 175,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 97 175,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 97 175,2 тыс. руб.;

13) на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей на 2019 год в сумме 17 201,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 14 309,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 14 309,5 тыс. руб.;

14) на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования на 2019 год в сумме 181 934,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 181 934,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 181 934,2 тыс. руб.;

15) на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах на 2019 год в сумме 3 731,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 3 731,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 731,6 тыс. руб.;

16) на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций на 2019 год в сумме 110 112,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 34 675,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 34 675,3 тыс. руб.;

17) на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2019 год в сумме 16 766,6 тыс. руб.;

18) на приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на 2019 год в сумме 41 306 тыс. руб., на 2020 год в сумме 75 727,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 87 775,3 тыс. руб.;

19) на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на 2019 год в сумме 695,8 тыс. руб.;

20) на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных районов на 2019 год в сумме 108 956,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 108 956,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 108 956,3 тыс. руб.;

21) на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов на 2019 год в сумме 24 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 24 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 24 000 тыс. руб.;

22) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2019 год в сумме 177 989,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 166 762,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 181 378,3 тыс. руб.;

23) на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" на 2019 год в сумме 866 511,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 720 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 815 796,2 тыс. руб.;

24) на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области на 2019 год в сумме 1 028 589,4 тыс. руб.;

25) на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год в сумме 100 000 тыс. руб.;

26) на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2019 год в сумме 53 860,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 53 860,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 53 860,6 тыс. руб.;

27) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на 2019 год в сумме 6 144,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6 144,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 144,5 тыс. руб.;

28) на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год в сумме 337 664,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 337 664,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 79 712,4 тыс. руб.;

29) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на 2019 год в сумме 9 921,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 9 921,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 479 тыс. руб.;

30) на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области на 2019 год в сумме 76 119,4 тыс. руб.;

31) на обеспечение разработки генеральных планов муниципальных образований Тверской области на 2019 год в сумме 8 200 тыс. руб., на 2020 год в сумме 37 200 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 000 тыс. руб.;

32) на обеспечение жильем молодых семей:

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2019 год в сумме 75 866,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 9 995 тыс. руб., на 2021 год в сумме 9 995 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств федерального бюджета на 2019 год в сумме 70,8 тыс. руб.;

33) на проведение работ по восстановлению воинских захоронений на 2019 год в сумме 1 207,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 650 тыс. руб., на 2021 год в сумме 650 тыс. руб.;

34) на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.), на 2019 год в сумме 1 762,2 тыс. руб.;

35) на приобретение ритуальных принадлежностей для проведения церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.), на 2019 год в сумме 414 тыс. руб.;

36) на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, на 2019 год в сумме 30 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 30 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 30 000 тыс. руб.;

37) на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на 2019 год в сумме 615,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 98,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 98,5 тыс. руб.;

38) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области на 2019 год в сумме 16 884 тыс. руб., на 2020 год в сумме 22 984,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 22 984,5 тыс. руб.;

39) на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на 2019 год в сумме 5 977,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 5 977,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 977,5 тыс. руб.

Статья 18

Утвердить Порядок определения общего объема средств областного бюджета, предусматриваемых на софинансирование проведения комплексных кадастровых работ на территории Тверской области и порядок распределения этих средств, в том числе средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, между бюджетами муниципальных районов и городских округов согласно приложению 25 к настоящему закону.

Статья 19

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Тверской области в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 20

Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов объем субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований переданных им отдельных государственных полномочий на 2019 год в сумме 1 185 443,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 203 393,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 220 248,7 тыс. руб., в том числе:

1) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2019 год в сумме 284 386,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 284 386,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 284 386,3 тыс. руб. согласно приложению 26 к настоящему закону;

2) субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год в сумме 18 274 тыс. руб., на 2020 год в сумме 18 274 тыс. руб., на 2021 год в сумме 18 274 тыс. руб. согласно приложению 27 к настоящему закону;

3) субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на 2019 год в сумме 8 625,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 8 662,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 8 453,4 тыс. руб. согласно приложению 28 к настоящему закону;

4) субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности на 2019 год в сумме 338 319,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 352 528,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 367 687,1 тыс. руб. согласно приложению 29 к настоящему закону;

5) субвенцию бюджету г. Твери на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области на 2019 год в сумме 303,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 303,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 303,7 тыс. руб.;

6) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2019 год в сумме 355 538,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 357 613,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме 357 613,8 тыс. руб. согласно приложению 30 к настоящему закону;

7) субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), на 2019 год в сумме 104 310 тыс. руб., на 2020 год в сумме 104 310 тыс. руб., на 2021 год в сумме 104 310 тыс. руб. согласно приложению 31 к настоящему закону;

8) субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2019 год в сумме 38 611 тыс. руб., на 2020 год в сумме 40 205,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 41 723,4 тыс. руб. согласно приложению 32 к настоящему закону;

9) субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на 2019 год в сумме 6 045,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6 045,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 045,2 тыс. руб. согласно приложению 33 к настоящему закону;

10) субвенции местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год в сумме 30 313,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 30 313,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 30 661,2 тыс. руб. согласно приложению 34 к настоящему закону;

11) субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 716,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 750,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 790,6 тыс. руб. согласно приложению 35 к настоящему закону;

Статья 21

1. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов иные межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам:

1) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований (далее - ЗАТО):

а) на 2019 год в сумме 223 541 тыс. руб., в том числе:

ЗАТО "Озерный" - 154 624 тыс. руб.;

ЗАТО "Солнечный" - 68 917 тыс. руб.;

б) на 2020 год в сумме 170 349 тыс. руб., в том числе:

ЗАТО "Озерный" - 117 781 тыс. руб.;

ЗАТО "Солнечный" - 52 568 тыс. руб.;

в) на 2021 год в сумме 177 547 тыс. руб., в том числе:

ЗАТО "Озерный" - 122 607 тыс. руб.;

ЗАТО "Солнечный" - 54 940 тыс. руб.;

2) дотации муниципальным образованиям, прошедшим процедуру преобразования и создания вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа, на 2019 год в сумме 319 690 тыс. руб. согласно приложению 36 к настоящему закону;

3) дотации муниципальным районам и городским округам на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов на 2019 год в сумме 17 500 тыс. руб., на 2020 год в сумме 17 500 тыс. руб., на 2021 год в сумме 17 500 тыс. руб.;

4) дотация муниципальному образованию за достижение наилучших показателей демографии на 2019 год в сумме 20 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 20 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 20 000 тыс. руб.;

5) средства, передаваемые местным бюджетам на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, на 2019 год в сумме 7 500 тыс. руб., на 2020 год в сумме 7 500 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 500 тыс. руб.;

6) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области на 2019 год в сумме 2 570 903,1 тыс. руб. согласно приложению 37 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 2 570 903,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 570 903,1 тыс. руб. согласно приложению 38 к настоящему закону;

7) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2019 год в сумме 6 276 029,7 тыс. руб. согласно приложению 39 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 6 276 029,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 276 029,7 тыс. руб. согласно приложению 40 к настоящему закону;

8) средства, предаваемые местным бюджетам на предоставление финансовой поддержки лучшим школам Тверской области на 2019 год в сумме 5 000 тыс. руб.;

9) средства, передаваемые бюджету города Твери на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО "О статусе города Твери - административного центра Тверской области", на 2019 год в сумме 5 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 5 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 000 тыс. руб.;

10) средства, передаваемые местным бюджетам на выполнение работ в городских агломерациях, на 2019 год в сумме 178 125 тыс. руб., на 2020 год в сумме 178 125 тыс. руб., на 2021 год в сумме 178 125 тыс. руб.;

11) средства, передаваемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, на 2019 год в сумме 29 744 тыс. руб., на 2020 год в сумме 29 744 тыс. руб., на 2021 год в сумме 29 744 тыс. руб.;

12) средства, передаваемые местным бюджетам на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", на 2019 год в сумме 6 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6 000 тыс. руб.;

13) средства, передаваемые местным бюджетам на реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО "О почетном звании Тверской области "Город воинской доблести", на 2019 год в сумме 2 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 000 тыс. руб.

2. Порядки предоставления и (или) методики распределения межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктами 2 - 13 части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Тверской области.

3. Определение объема и распределение дотаций муниципальным образованиям, прошедшим процедуру преобразования и создания вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа, осуществляются в соответствии с Методикой согласно приложению 41 к настоящему закону.

Статья 22

Утвердить Методику распределения субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из областного бюджета согласно приложению 42 к настоящему закону.

Статья 23

Утвердить Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации согласно приложению 43 к настоящему закону.

Статья 24

1. Утвердить размеры нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2019 год согласно приложению 44 к настоящему закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 45 к настоящему закону.

2. Утвердить размеры нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2019 год согласно приложению 46 к настоящему закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 47 к настоящему закону.

Статья 25

Утвердить в составе расходов областного бюджета размер резервного фонда Правительства Тверской области в 2019 году в сумме 431 192,7 тыс. руб., в 2020 году в сумме 230 000 тыс. руб., в 2021 году в сумме 230 000 тыс. руб.

Статья 26

Утвердить расходы областного бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2019 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2020 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 40 000 тыс. руб.

Статья 27

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей ("Детский бюджет"), на 2019 год в сумме 20 786 360,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 20 083 645,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 19 295 613,1 тыс. руб. согласно приложению 48 к настоящему закону.

Статья 28

1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Тверской области и государственной программой Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, предусмотренные государственной программой Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

3) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации мероприятий по содействию занятости населения Тверской области, предусмотренные государственной программой Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

4) субсидии юридическим лицам в целях возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также по доставке тел умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, с места смерти для судебно-медицинского исследования, предусмотренные государственной программой "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

5) субсидии юридическим лицам в целях возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

6) субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, в рамках государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

7) субсидии организациям водного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан, в рамках государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

8) субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом";

9) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2016 - 2021 годы;

10) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному билету на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2016 - 2021 годы;

11) субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области, в рамках государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2016 - 2021 годы;

12) субсидии юридическим лицам, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

13) субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО "Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель" в рамках государственной программы Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016 - 2021 годы;

14) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018 - 2023 годы.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Правительством Тверской области.

Статья 29

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы;

2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Культура Тверской области" на 2017 - 2022 годы;

3) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016 - 2021 годы;

4) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

5) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

6) субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

7) субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, в виде имущественного взноса для целей деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой организации и направленных на обеспечение своевременного проведения на территории Тверской области капитального ремонта многоквартирных домов;

8) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Государственное управление и гражданское общество Тверской области" на 2018 - 2023 годы;

9) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы;

10) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные государственной программой Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Правительством Тверской области.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются в соответствии с решениями Губернатора Тверской области или Правительства Тверской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Тверской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящей части.

Статья 30

1. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются Министерством финансов Тверской области из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов:

1) в 2019 году в сумме до 260 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 25 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 235 000 тыс. руб.;

2) в 2020 году в сумме до 260 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 25 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 235 000 тыс. руб.;

3) в 2021 году в сумме до 260 000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до 25 000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 235 000 тыс. руб.

2. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

3. Установить в 2019 - 2021 годах плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с порядком, установленным Правительством Тверской области.

Статья 31

Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из областного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими подлежат перечислению в областной бюджет.

Статья 32

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2020 года в размере 24 661 001 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в размере, равном нулю.

Установить предельный объем государственного долга Тверской области на 2019 год в сумме 46 316 048,1 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2019 год в сумме 1 000 000 тыс. руб.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2021 года в размере 24 211 001 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в размере, равном нулю.

Установить предельный объем государственного долга Тверской области на 2020 год в сумме 48 749 395,7 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2020 год в сумме 850 000 тыс. руб.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области на 1 января 2022 года в размере 23 157 350,6 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тверской области в размере, равном нулю.

Установить предельный объем государственного долга Тверской области на 2021 год в сумме 52 219 335 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 2021 год в сумме 850 000 тыс. руб.

Статья 33

1. Министерство финансов Тверской области вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в общей сумме, не превышающей лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год.

2. На основании распоряжений Правительства Тверской области о заключении конкретных государственных контрактов (кредитных договоров) Министерство финансов Тверской области заключает данные государственные контракты (кредитные договоры) с кредитными организациями на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого Тверской области, не может превышать лимита заимствований в кредитных организациях, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с момента привлечения;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Тверской области.

3. Министерство финансов Тверской области осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по подразделу "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга".

Статья 34

1. Тверская область вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Министерство финансов Тверской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Тверской области из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

3. Министерство финансов Тверской области вправе привлекать в средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019 году в сумме, не превышающей 4 220 000 тыс. руб. каждый, в 2020 году в сумме, не превышающей 4 240 000 тыс. руб. каждый, в 2021 году в сумме, не превышающей 4 510 000 тыс. руб. каждый, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации не может превышать объема привлечения по данному виду заимствований, установленного Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации определяется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Статья 35

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 49 к настоящему закону.

Статья 36

1. Заключение и оплата получателями средств областного бюджета государственных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, с учетом принятых и неисполненных обязательств.

2. Получатель средств областного бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно от суммы государственного контракта (договора) - по государственным контрактам (договорам):

а) об оказании услуг связи;

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;

в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;

г) об участии в семинарах;

д) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;

е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;

з) на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях Тверской области;

и) на приобретение путевок для детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения Тверской области, и для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

к) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

л) по договорам обязательного государственного страхования жизни и здоровья государственных гражданских служащих Тверской области;

м) по договорам на обследование и (или) лечение в лечебно-профилактических учреждениях за пределами Тверской области при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи населению, в том числе приобретение расходных материалов, имплантантов;

н) по расходам, связанным с участием в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

о) по расходам, связанным с организацией и проведением органами государственной власти Тверской области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий;

п) по государственным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

подготовка рыбоводно-биологических обоснований;

проведение лабораторных исследований и испытаний;

изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;

изготовление межевого плана;

изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;

чертеж градостроительного плана земельного участка;

оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;

оплата услуг субъектов естественных монополий;

р) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы государственного контракта (договора) - по государственным контрактам (договорам) на приобретение бланков исполнительных листов;

3) в размере, не превышающем 30 процентов суммы государственного контракта (договора), по остальным государственным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением Правительства Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, государственного органа Тверской области, устанавливающим право соответственно исполнительного органа государственной власти Тверской области или государственного казенного учреждения Тверской области, законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области, государственного органа Тверской области предусматривать в государственном контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

3. Государственные бюджетные учреждения Тверской области и государственные автономные учреждения Тверской области при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать:

авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением Правительства Тверской области, устанавливающим право предусматривать в контракте (договоре)

авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

Статья 37

Губернатор Тверской области, органы государственной власти Тверской области, государственные органы Тверской области не вправе принимать в 2019 году решения об увеличении численности государственных гражданских служащих, работников государственных казенных учреждений Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций государственных органов Тверской области и органов государственной власти Тверской области, обусловленных изменением федерального законодательства и законодательства Тверской области.

Статья 38

В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета, в соответствии с решениями руководителя Министерства финансов Тверской области без внесения изменений в настоящий закон по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в областной бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели;

3) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года средств дорожного фонда Тверской области, не использованных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Российской Федерации распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету, и (или) заключения с федеральными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из федерального бюджета областному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в рамках государственной программы Тверской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору (администратору) государственной программы Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований органа государственной власти Тверской области или государственного органа Тверской области, не включенных в государственные программы Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных соответствующему органу государственной власти Тверской области или государственному органу Тверской области по непрограммным расходам;

8) при перераспределении бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных органу государственной власти Тверской области или государственному органу Тверской области, на сумму средств, необходимую для оплаты экспертизы в целях защиты интересов Тверской области.

Статья 39

1. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячных денежных выплат, предусмотренных законами Тверской области от 29.12.2004 № 80-ЗО "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий", от 29.12.2004 № 84-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны", от 11.12.2007 № 154-ЗО "О ветеранах труда Тверской области", равным 1,028.

2. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 79-ЗО "О пособии на ребенка гражданам, имеющим детей", равным 1,028.

3. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячного базового пособия многодетным семьям, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке", равным 1,028.

4. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной законом Тверской области от 22.02.2005 № 12-ЗО "О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)", равным 1,028.

5. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячных пособий, предусмотренных законом Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО "О государственной социальной помощи в Тверской области", за исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом, на проезд к месту лечения, равным 1,028.

6. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной законом Тверской области от 20.09.2001 № 173-ОЗ-2 "Об основах деятельности по опеке и попечительству", равным 1,028.

7. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной статьей 1 закона Тверской области от 27.11.2003 № 76-ЗО "О регулировании отдельных вопросов, связанных с приемными семьями", равным 1,028.

8. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной выплаты, предусмотренной абзацем первым части 1 статьи 9 закона Тверской области от 28.12.2006 № 149-ЗО "О патронате", равным 1,028.

9. Установить с 1 января 2019 года размер индексации материнского (семейного) капитала, предусмотренного законом Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке" право на распоряжение которым наступит 1 января 2020 года, равным 1,028.

10. Установить с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным наград Тверской области, указанных в абзацах седьмом - двадцать четвертом пункта 2 статьи 11 закона Тверской области от 14.03.2003 № 13-ЗО "О наградах в Тверской области", равным 1,028.

Статья 40

Органы государственной власти Тверской области и Контрольно-счетная палата Тверской области осуществляют контроль за исполнением местных бюджетов в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.

Статья 41

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя

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