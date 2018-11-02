Умер прототип героя игры Super Mario

В США, в штате Вашингтон, на 85-м году жизни скончался Марио Сегале, ставший прототипом героя видеоигры Nintendo Super Mario - одного из самых популярных и узнаваемых персонажей индустрии и массовой культуры вообще.

Как передает сегодня Daily Mirror, Сегале умер 27 октября в окружении семьи и близких, в частности - четверых детей и множества внуков.

Издание напомнило, что японская корпорация назвала своего персонажа Марио в честь Сегале, застройщика итальянского происхождения, у которого в восьмидесятые арендовала офис. И Сегале не возражал.

Впервые будущий Марио появился в игре на автомате Donkey Kong 1981-м, где он был главным героем, но тогда еще носил имя Джампмен (Jumpman) и, согласно сюжету, по профессии являлся плотником. Первой же игрой с водопроводчиком по имени Марио стала Mario Bros., выпущенная в 1983-м. Изначально - также для автоматов, и далее уже портированная для писи и консолей.

В 1993 году Рокки Мортоном и Аннабель Янкель по мотивам был снят фильм "Супербратья Марио" (Super Mario Bros.) - с отдельным, самостоятельным сюжетом и Бобом Хоскинсом (Марио), Джоном Легуизамо (его брат Луиджи) и Деннисом Хоппером в ролях.

Картина внесена в Книгу рекордов Гиннесса как первая в истории официальная экранизация видеоигры.

В 2005 году американский музыкант Джонатан Манн написал сценарий и исполнил главную роль в The Mario Opera.

Кроме того, франшиза богата комиксами и мультсериалами.