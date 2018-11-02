Видео: "Енисей" взял на матч с "Локомотивом" тыкву

Футбольный клуб "Енисей" отправился на игру 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" с тыквой. На официальном YouTube-канале "Енисея" опубликован видеорепортаж о поездке команды на матч.

Так как игра проходила в Хэллоуин, игроки красноярского клуба решили поддержать "тыквенную" традицию и привезли с собой овощ с вырезанной рожицей. Но временный талисман не смог принести клубу удачу.

"Енисей" уступил "Локомотиву" со счетом 1:4, и в четвертьфинале с "Рубином" сыграют "железнодорожники". "Енисею" остается бороться за выживание в чемпионате России - 5 ноября подопечные Дмитрия Аленичева встретятся с "Анжи".