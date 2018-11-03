Автобус с детьми попал в ДТП в Колумбии

Почти 20 человек получили травмы в результате ДТП со школьным автобусом в Колумбии. Инцидент произошел в пятницу на дороге, соединяющей муниципалитеты Монтерия и Арболетес.

В автобусе находились участники местного чемпионата по конькобежному спорту. Водитель транспортного средства не справился с управлением, тяжелая машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Виновник ДТП погиб, пишет ТАСС. Пострадавшие (в основном дети) были направлены в ближайшие больницы.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.