Боевой робот "Уран-9" оснастили лазерной системой наведения "Охотник"

Для боевого робота "Уран-9" разработана лазерно-лучевая система наведения высокоточного управляемого оружия "Охотник". Она обеспечивает комплексную цифровую обработку изображений, электронную стабилизацию видеоизображений, автоматическое обнаружение, захват и автосопровождение целей.

"В ней впервые применено, в отличие от аналогов, электронное управление позиционированием лазерного пучка, благодаря чему разработанное изделие обеспечило высокую точность и заданную дальность наведения, малые массу и габариты", - написал в журнале "Радиоэлектронные технологии" генеральный директор "Рязанского приборного завода" Павел Будагов.

Таким образом "Охотник", который изготовлен на базе видеокомпьютерных и лазерных технологий, обеспечивает быстрое обнаружение, захват, автоматическое сопровождение целей и высокоточное наведение управляемого оружия.

Напомним, что разведывательный и боевой робот "Уран-9" предназначен огневой поддержки пехотных подразделений на поле боя, а также для защиты личного состава и вывода его из-под обстрела. "Уран-9" вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, противотанковым управляемым комплексом "Атака" и реактивными пехотными огнеметами "Шмель-М".

При собственном весе в 12 тонн боевая машина имеет мощный 400-сильный дизельный двигатель, который позволяет передвигаться со скоростью около 35 км/час. Запас хода - 200 км.

При этом "Уран-9" надежно защищен от несанкционированного доступа и воздействия средств РЭБ.