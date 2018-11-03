Бывший фаворит Аллы Пугачевой лег в наркологическую клинику

57-летний советский, российский музыкант, певец, автор песен и актер Сергей Васильевич Челобанов, экс-фаворит примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой, лег в наркологическую клинику.

Как передает Первый канал, "бывший возлюбленный Пугачевой спивается". Сообщается: сотрудники ДПС остановили машину певца и обнаружили его за рулем пьяным. Гражданская жена артиста ушла от него, забрав сына.

Некоторое время назад в редакцию программы Андрея Малахова позвонила сожительница Челобанова Евгения Долгова "и со слезами попросила определить его в наркоклинику для лечения, что и было сделано".

Далее Долгова появилась и в студии шоу, объяснив, что обратиться на телевидение и вынести "сор из избы" ее заставило "ощущение грядущей катастрофы". По словам женщины, с Сергеем она знакома уже десять лет, но серьезные отношения начались четыре года назад. Саше, их сыну, сейчас 2,5 года.

"Когда он не выпивает совсем, он идеальный муж и очень хороший отец. Но когда в рот ему попадает хоть капля алкоголя, в него вселяется бес", - посетовала Долгова, подкрепив сказанное "кадрами домашнего буйства Челобанова".

"Это очень страшно. Ситуация выходит из-под контроля. Его нужно спасать", - считает Евгения. Утверждающая, что беседы с супругом не помогают, поскольку он "не видит проблемы". Меж тем Челобанов, как она предположила, вполне способен "в пьяном угаре" поднять руку не только на нее, но и на сына.

При этом гости программы вспомнили, что проблема музыканта - давняя. И еще Алла Борисовна пыталась помочь в свое время певцу, вывозя его на лечение в Швейцарию. Но облегчение наступали лишь временно - после Сергей Васильевич опять "срывался".

Сергей Челобанов родился под Саратовом в 1961-м в семье инженера и музыканта. Окончил музшколу, занимался спортом - чемпион Саратовской области по боксу. Служил в стройбате. Играл в ВИА "Поющие сердца" и "Интеграл", создавал собственные группы. Сольную карьеру начал благодаря Аркадию Укупнику. В 90-м познакомился с Пугачевой, разрыв их отношений датирован 94-м. Дебютный альбом выпустил в 93-м году.

Сыграл в фильмах "Джулия" и Иисуса в комедийной мелодраме с Сергеем Шакуровым и Леонидом Ярмольником "Божья тварь".