Конкурент новейшей российской БМД-4М "Садовница" создан в Китае

На авиакосмическом салоне в Чжухае впервые будет продемонстрирована китайская боевая машина десанта второго поколения с усиленным вооружением. Фотография новой БМД появились в Сети.

Предыдущая ZBD-03 была вооружена 30-мм автоматической пушкой, являющейся клоном российской 2А72. Новая модель, как отмечают источники в КНР, получила еще 100-мм орудие, которое создано на основе тульской 2А70.

В публикациях отмечается схожесть ее боевого модуля с тем, который применен на БМД-4М "Садовница", правда, не виден панорамный прицел командира.

Дело в том, что это не первая попытка создать новую броню для десанта. Так, в 2016 году уже демонстрировался образец, имеющий много общего с тем, что будет демонстрироваться в Чжухае. Правда, в то время машина была только с 100-мм пушкой, что вызвало неодобрение у военных. Сейчас этот недостаток удалось устранить.

По сравнению с ZBD-03, также переработан корпус машины, что должно вызвать обязательное повышение боевой массы. Учитывая, что ВВС НОАК стали получать тяжелые военно-транспортные самолеты Y-20 грузоподъемностью 66 т, это не будет проблемой.