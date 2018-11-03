Конкурент новейшей российской БМД-4М "Садовница" создан в Китае

Китайская ZBD-03 с новым вооружением - конкурент российской БМД-4М "Садовница". Фото: https://t.co/zrrz4VPLKr pic.twitter.com/kkuvKcCxkR— Komandante (@KomandanteS17) 3 ноября 2018 г.
Предыдущая ZBD-03 была вооружена 30-мм автоматической пушкой, являющейся клоном российской 2А72. Новая модель, как отмечают источники в КНР, получила еще 100-мм орудие, которое создано на основе тульской 2А70.
В публикациях отмечается схожесть ее боевого модуля с тем, который применен на БМД-4М "Садовница", правда, не виден панорамный прицел командира.
Дело в том, что это не первая попытка создать новую броню для десанта. Так, в 2016 году уже демонстрировался образец, имеющий много общего с тем, что будет демонстрироваться в Чжухае. Правда, в то время машина была только с 100-мм пушкой, что вызвало неодобрение у военных. Сейчас этот недостаток удалось устранить.
PLA空軍空降兵主戦装備ZBD03空降戦車(2005年～)https://t.co/L2jkducS0Q pic.twitter.com/Td111SFqPN— 臥龍商店＠Vショー5F (@GARYUSHOUTEN) 12 июля 2017 г.
По сравнению с ZBD-03, также переработан корпус машины, что должно вызвать обязательное повышение боевой массы. Учитывая, что ВВС НОАК стали получать тяжелые военно-транспортные самолеты Y-20 грузоподъемностью 66 т, это не будет проблемой.