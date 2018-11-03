Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.11.2018,  
18:41
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Конкурент новейшей российской БМД-4М "Садовница" создан в Китае

На авиакосмическом салоне в Чжухае впервые будет продемонстрирована китайская боевая машина десанта второго поколения с усиленным вооружением. Фотография новой БМД появились в Сети.

Предыдущая ZBD-03 была вооружена 30-мм автоматической пушкой, являющейся клоном российской 2А72. Новая модель, как отмечают источники в КНР, получила еще 100-мм орудие, которое создано на основе тульской 2А70.

Фото: wikipedia.org
В Египте потерпел крушение новейший истребитель МиГ-29М

В публикациях отмечается схожесть ее боевого модуля с тем, который применен на БМД-4М "Садовница", правда, не виден панорамный прицел командира.

Дело в том, что это не первая попытка создать новую броню для десанта. Так, в 2016 году уже демонстрировался образец, имеющий много общего с тем, что будет демонстрироваться в Чжухае. Правда, в то время машина была только с 100-мм пушкой, что вызвало неодобрение у военных. Сейчас этот недостаток удалось устранить.

По сравнению с ZBD-03, также переработан корпус машины, что должно вызвать обязательное повышение боевой массы. Учитывая, что ВВС НОАК стали получать тяжелые военно-транспортные самолеты Y-20 грузоподъемностью 66 т, это не будет проблемой.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Алексей Моисеев/РГ
Боевой робот "Уран-9" оснастили лазерной системой наведения "Охотник" 12:01
Китайский беспилотный ударный катер засветился по дороге в Чжухай 01.11.2018
Спецназ Саудовской Аравии выбрал российские АК-103 01.11.2018
Китай
Загадочная новинка: малую подлодку неизвестного типа заметили в Китае 29.10.2018
Пятиосный пушечный монстр: новейшая китайская САУ засветилась на фото 26.10.2018
бронетехника
Военные шести стран отразили нападение "боевиков" на Урале 02.11.2018
Видео: Как активная защита спасает бронетехнику 01.11.2018