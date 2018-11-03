МИД РФ раскрыл подробности встречи по Афганистану в Москве 9 ноября

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. "РГ") впервые примут участие в заседании по Афганистану в рамках московской площадки. О формате встречи, которая состоится 9 ноября в Москве, рассказали в министерстве иностранных дел России.

В тексте сообщения для прессы отмечается, что заседание пройдет "на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей", а откроет его глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Афганистана Ашраф Гани направит на встречу делегацию Высшего совета мира этой страны. Кроме того, "впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса движения талибов в Дохе".

К участию в заседании приглашены представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, по результатам встречи "согласование итогового документа не предусматривается".

В МИД подтвердили позицию России о "безальтернативности политического урегулирования в Афганистане и необходимости активной скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров страны на данном направлении".