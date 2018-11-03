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03.11.2018 11:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо"- ЦСКА - онлайн-трансляция матча РПЛ

Текст: Дмитрий Хохлов

"Динамо" и ЦСКА встретятся в одном из первых матчей в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Очередной раунд одного из самых старых футбольных дерби страны пройдет на этот раз в Химках, формально домашней арене "бело-голубых".

Армейцы в рамках российских чемпионатов добивались куда больших успехов, чем их сегодняшние соперники, и тем удивительнее, что именно "Динамо" имеет перевес над ЦСКА в очных встречах. В 52 матчах 20 побед одержали "бело-голубые" и 17 - их противники. Особенно сложно армейцам даются дерби в последние годы - с 2010-го ЦСКА выиграл только дважды. Причем в тех же Химках.

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В нынешнем первенстве России подопечные Виктора Гончаренко выступают немногим лучше команды экс-армейца Дмитрия Хохлова. В таблице столичные коллективы разделяют 5 очков. На текущей неделе "Динамо" провело кубковый поединок в Казани, где уступило "Рубину" 0:1, тогда как ЦСКА имело лишние дни для отдыха и подготовки к игре. Как это отразится на их состоянии, покажет встреча, которая начнется в 16:30.

"РГ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - ЦСКА.

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