Дождливая и теплая погода ожидается в Москве 3 ноября

Сегодня в Москве и области, по данным Гидрометцентра России, будет облачно. Местами пройдут дожди.

Но при этом будет не по-ноябрьски тепло: при юго-западном ветре воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. Завтра ветер поменяет направление на северо-западный, но будет также тепло - плюс 6-8 градусов. Вероятность осадков сохраняется.

А вот в понедельник, 5 ноября, день пройдет уже без осадков, с переменной облачностью. Есть вероятность, что покажется солнце. Ночью будет ноль-плюс 2, днем 4-6 градусов тепла.

Новая рабочая неделя начнется также с сухой погоды. Максимальные дневные температуры возможны в среду и четверг - до плюс 9 градусов. К пятнице не исключено понижение температуры и возвращение осадков.