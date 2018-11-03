Подозреваемый в изготовлении бомбы подросток не признает вину

Подозреваемый в изготовлении взрывного устройства подросток не признает вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. При этом собеседник агентства отказался от дальнейших комментариев "в интересах следствия".

Напомним, 14-летний школьник, живущий на северо-западе Москвы, был задержан в пятницу, правоохранители нашли у него дома самодельную бомбу. У спецслужб есть подозрения, что подросток готовил теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК.

Сегодня Пресненский районный суд Москвы продлил срок задержания подозреваемому на 72 часа. Это время дано следствию, чтобы оно подготовило дополнительные обоснования к своему ходатайству об аресте. Поскольку задержанный несовершеннолетний, ходатайство следствия рассматривалось в закрытом режиме, дополнительных подробностей нет.