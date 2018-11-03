На трассе в Алтайском крае столкнулись порядка 20 машин

В Алтайском крае на 211-м километре федеральной трассы Р-256 произошла массовая авария. На отрезке в 500 метров перед поворотом на Бийск столкнулись порядка 20 автомобилей, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР "Алтай".

По данным ведомства, авариям предшествовало ухудшение погодных условий - сильный снегопад, метель, гололед. Первое сообщение об авариях поступило в 11.20 по местному времени. Столкновения происходили в трех местах на ограниченном участке федеральной трассы "Чуйский тракт". Как уточнили в пресс-службе краевого МВД, всего за день в данном районе было зафиксировано 11 ДТП. В двух столкновениях есть пострадавшие.

Так, Toyota Camry под управление мужчины 1978 года рождения, следовавшая из Барнаула в направлении Новосибирска, столкнулась с автомобилем Mazda, идущей перед ним. Следом в Toyota врезалась BMW X5, а уже в нее - иномарка Caddillac GMX 322. Все машины двигались в попутном направлении, пострадал пассажир Caddillac. Ей была оказана помощь на месте.

Еще два человека пострадали в результате тройного ДТП. Водитель Honda CR-V не справился с управлением и налетел на стоящий Fiat. В результате последний автомобиль по инерции столкнулся с еще одной легковушкой, стоящей впереди. Пострадали пассажиры Honda - женщина и ребенок 2009 года рождения.

На данный момент дорожным службам удалось ликвидировать последствия массовых аварий в данном районе трассы. На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД Первомайского района, которые помогали регулировать трафик, затрудненный в результате ДТП.

Однако в крае сохраняется сложная метеорологическая обстановка: сильный снегопад, метель, ограниченная видимость. Правоохранители советуют избегать каких-либо поездок. По данным синоптиков, на первую половину ночи 4 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега, метель, гололед, и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Со стороны дорожных служб на федеральной трассе продолжают работать 60 единиц спецтехники, аналогичное количество будет дежурить в ночное время суток.