В Алтайском крае полицейский протаранил магазин и скрылся с места ДТП

В городе Бийск Алтайского края сотрудник полиции за рулем личного автомобиля врезался в магазин и попытался скрыться с места аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным агентства, ДТП произошло в ночь на субботу. Его запечатлели камеры видеонаблюдения магазина, запись которых опубликована в Сети. На кадрах видно, что перед столкновением автомобиль маневрирует, но не успевает отвернуть от стены и таранит входную дверь магазина. По инерции машина сносит кассовый прилавок и стенды. Автомобиль останавливается, но через некоторое время начинает сдавать назад.

Как уточнили правоохранители, полицейский уехал с места аварии, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. В его отношении сейчас проводится служебная проверка. Сотруднику грозит увольнение. О его звании и должности, а также о состоянии в момент ДТП не сообщается.