Новости

Фигуристы Забияко и Энберт впервые победили на этапе серии Гран-при 17:22
Калужско-Рижская линия метро перейдет на поезда "Москва" к 2021 году 17:14
СМИ: Леонид Слуцкий возглавит лиссабонский "Спортинг" 17:12
В Беларуси могут запретить съемку граждан без их согласия 16:59
В Алтайском крае полицейский протаранил магазин и скрылся с места ДТП 16:51
Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ 16:09
Упавший в яму с кипятком петербуржец находится в тяжелом состоянии 16:08
В Челябинске установили памятник "российскому Хатико" 16:03
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на Кубани 15:34
Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA 15:16
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви 15:14
В Гонконге умер "крестный отец" Брюса Ли и Джеки Чана 15:12
В Германии окончательно отменили смертную казнь 15:02
Андрей Ещенко вернулся в молодежный состав "Спартака" 14:56
В Северодвинске в ДТП пострадали пять человек 14:40
Жителей еще одной пятиэтажки Москвы начали переселять в рамках реновации 14:38
Названы самые популярные среди мужчин курорты России 14:34
У границ Калининградской области заметили самолет-шпион США 14:15
В Иране готовятся к отражению кибератак со стороны США 13:59
Видео: Алсу перепела "Все идет по плану" Егора Летова 13:55
В Казани пожарные спасли пять человек из горящего жилого дома 13:45
Ученые рассказали о новой опасности соли 13:07
Глава турфирмы присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров 13:06
Хаменеи объяснил, почему США проиграют в противостоянии с Ираном 12:55
МЧС начало вывод группировки из зоны подтопления на Кубани 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 16:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Алтайском крае полицейский протаранил магазин и скрылся с места ДТП

В городе Бийск Алтайского края сотрудник полиции за рулем личного автомобиля врезался в магазин и попытался скрыться с места аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю/ТАСС
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на Кубани

По данным агентства, ДТП произошло в ночь на субботу. Его запечатлели камеры видеонаблюдения магазина, запись которых опубликована в Сети. На кадрах видно, что перед столкновением автомобиль маневрирует, но не успевает отвернуть от стены и таранит входную дверь магазина. По инерции машина сносит кассовый прилавок и стенды. Автомобиль останавливается, но через некоторое время начинает сдавать назад.

Как уточнили правоохранители, полицейский уехал с места аварии, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. В его отношении сейчас проводится служебная проверка. Сотруднику грозит увольнение. О его звании и должности, а также о состоянии в момент ДТП не сообщается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Ставки по вкладам в крупных российских банках достигли максимума
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В Иране заявили, что не боятся новых санкций США