У границ Калининградской области заметили самолет-шпион США

В воздушном пространстве около Калининградской области обнаружен проводивший радиолокационную разведку самолет США RC-135V.

"Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Во время полета самолет находился в воздушном пространстве Польши", - сообщают РИА Новости со ссылкой на авиационный мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Отметим, что по данным Министерства обороны России, с начала недели воздушным шпионажем у границ России занимались 17 самолетов и беспилотников США и стран НАТО. В результате истребителям российских ВКС приходилось четыре раза вылетать на перехват целей.

Кроме того, на прошлой неделе самолет RC-135V пролетел со стороны Черного моря у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Радиолокационные способности самолета позволяют ему собирать информацию о расположении и активности систем ПВО в регионе.

А 26 октября стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, находясь в небе над Литвой, 11 часов барражировал вдоль российских границ.