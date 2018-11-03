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03.11.2018,  
14:15
Текст:  Николай Грищенко

У границ Калининградской области заметили самолет-шпион США

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В воздушном пространстве около Калининградской области обнаружен проводивший радиолокационную разведку самолет США RC-135V.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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"Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Во время полета самолет находился в воздушном пространстве Польши", - сообщают РИА Новости со ссылкой на авиационный мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Отметим, что по данным Министерства обороны России, с начала недели воздушным шпионажем у границ России занимались 17 самолетов и беспилотников США и стран НАТО. В результате истребителям российских ВКС приходилось четыре раза вылетать на перехват целей.

Кроме того, на прошлой неделе самолет RC-135V пролетел со стороны Черного моря у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Радиолокационные способности самолета позволяют ему собирать информацию о расположении и активности систем ПВО в регионе.

А 26 октября стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, находясь в небе над Литвой, 11 часов барражировал вдоль российских границ.

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