Пилот мотодельтаплана пострадал во время крушения под Волгоградом

Мотодельтаплан разбился в районе аэродрома Воропоново в Волгоградской области во время экспериментального полета. Авария произошла в пятницу при заходе на посадку.
В результате пострадал пилот-испытатель, сотрудник Росавиации, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Мужчина был госпитализирован городскую больницу Волгограда. Его состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
По факту инцидента сейчас проводится проверка.