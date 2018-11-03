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03.11.2018 04:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилот мотодельтаплана пострадал во время крушения под Волгоградом

Мотодельтаплан разбился в районе аэродрома Воропоново в Волгоградской области во время экспериментального полета. Авария произошла в пятницу при заходе на посадку.

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В результате пострадал пилот-испытатель, сотрудник Росавиации, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчина был госпитализирован городскую больницу Волгограда. Его состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

По факту инцидента сейчас проводится проверка.

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