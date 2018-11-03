В Египте потерпел крушение новейший истребитель МиГ-29М

В Египте во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель МиГ-29М. Пилот самолета успел катапультироваться. О других подробностях аварии пока не сообщается.

Данный самолет недавно поступил на вооружение ВВС арабской страны.

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, что истребители МиГ-29М и МиГ-29М2 считаются одними из самых современных самолетов в составе военно-воздушных сил Египта. Истребители относятся к новейшим модификациям российских самолетов. Они оборудованы совершенными радарами и оптико-локационными станциями, позволяющими обнаруживать на больших расстояниях даже малоразмерные воздушные цели.

Всего на вооружение египетских ВВС должно поступить около 50 самолетов данного класса.