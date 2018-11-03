Священник повредил десять надгробий на кладбище в Харькове

Необычный инцидент произошел на одном из кладбищ в Харькове.

Подробности сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинское информагентство УНН. По данным СМИ, автомобиль Toyota по неизвестным пока причинам заехал на территорию погоста. Кто был за рулем, полиция не уточняет.

Но в социальных сетях уже появилось видео, записанное на месте происшествия. На опубликованном ролике видно, как по кладбищу едет джип и сносит могильные плиты. Потом из машины выходит священник и разводит руками. Этим событием сейчас занимаются следователи.