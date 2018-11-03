Трамп: Быть в браке со мной не так уж и легко

В пятницу во время выступления перед сторонниками в штате Западная Виргиния президент США Дональд Трамп позволил себе быть откровенным и даже самокритичным. Например, глава Белого дома заявил, что его супруге "не так уж легко" быть с ним в браке.

Американский лидер отметил, что Меланья замечательная первая леди. "И если вы думаете, что это легко - быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко", цитирует Трампа РИА Новости. Ранее СМИ обвиняли Трампа в супружеских изменах и в непростых отношениях с женой, однако Белый дом эти обвинения отрицает.

Кроме того, Трамп был на редкость самокритичен. Он рассказал, что во время визита во Вьетнам услышал от руководства страны, что в Западной Виргинии производят самый лучший уголь. Как признался глава Белого дома, на тот момент он плохо понимал, о чем идет речь.

"Человек вроде меня, с 5-й авеню, что я, черт возьми, могу в этом понимать?" - заявил Трамп. После этого он заверил избирателей, что будет отстаивать интересы горнодобывающей индустрии.

Дональд Трамп совершает поездки по штатам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут шестого ноября. Лидер США принимает участие в кампании республиканских кандидатов.